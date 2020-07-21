Süper Lig'de ilk kez: Beşiktaş ve Galatasaray

Süper Lig tarihinde ilk kez, Beşiktaş ve Galatasaray'ın herhangi bir hafta lider olamadığı bir sezon yaşandı. 📈 pic.twitter.com/wtGMEr0kwk



— Sporx (@sporx) July 21, 2020

Süper Lig, bu sezon birçok açıdan ilklere sahne oldu. Süper Lig'in büyüklerinin vasatı aşamadığı sezonda bir istatistik daha dikkat çekti.Süper Lig'in devlerinden Beşiktaş ve Galatasaray, lig tarihinde ilk kez aynı sezonda bir kez bile liderlik koltuğuna oturamadı.34 hafta sonunda liderlik koltuğunu göremeyecek olan iki takımın ardından, bir diğer dev Fenerbahçe ise sezonu bu iki takımın arkasında tamamlayacak olmasına rağmen 2 hafta sıralamada ilk sırayı aldı.Süper Lig'de bu sezon en çok kez liderlik koltuğunda oturan takım ise Sivasspor oldu. Sivas ekibi sezonun ilk yarısını lider olarak tamamladı ve uzun süre yarışta iddiaalı konumda yer aldı. Sivasspor, 11. ve 20. haftalar arasında 1. sırada yer aldı.Şampiyon Başakşehir ise 6 hafta liderlik koltuğunda oturmasına rağmen, mutlu sona ulaşan taraf oldu. Başakşehir, 28. ve 33. haftalar arasında liderlik koltuğuna sahip oldu ve son bölümde kupaya uzandı.Başakşehir - 6 haftaFenerbahçe - 2 haftaTrabzonspor - 7 haftaSivasspor - 10 haftaAlanyaspor - 8 hafta