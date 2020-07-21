Süper Lig'de ilk kez: Beşiktaş ve Galatasaray

Süper Lig, tarihinde ilk kez hem Beşiktaş hem Galatasaray'ın herhangi bir hafta lider olamadığı bir sezon geride kalacak.

Haber; Sporx.com
Süper Lig'de ilk kez: Beşiktaş ve Galatasaray
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Temmuz 2020 16:09
#SporxGrafik: Süper Lig, bu sezon birçok açıdan ilklere sahne oldu. Süper Lig'in büyüklerinin vasatı aşamadığı sezonda bir istatistik daha dikkat çekti.

Süper Lig'in devlerinden Beşiktaş ve Galatasaray, lig tarihinde ilk kez aynı sezonda bir kez bile liderlik koltuğuna oturamadı.

34 hafta sonunda liderlik koltuğunu göremeyecek olan iki takımın ardından, bir diğer dev Fenerbahçe ise sezonu bu iki takımın arkasında tamamlayacak olmasına rağmen 2 hafta sıralamada ilk sırayı aldı.

EN ÇOK SİVAS, ŞAMPİYON 6 KEZ

Süper Lig'de bu sezon en çok kez liderlik koltuğunda oturan takım ise Sivasspor oldu. Sivas ekibi sezonun ilk yarısını lider olarak tamamladı ve uzun süre yarışta iddiaalı konumda yer aldı. Sivasspor, 11. ve 20. haftalar arasında 1. sırada yer aldı. 

Şampiyon Başakşehir ise 6 hafta liderlik koltuğunda oturmasına rağmen, mutlu sona ulaşan taraf oldu. Başakşehir, 28. ve 33. haftalar arasında liderlik koltuğuna sahip oldu ve son bölümde kupaya uzandı.

TAKIMLARIN LİDER OLDUĞU HAFTA SAYISI

Başakşehir - 6 hafta
Fenerbahçe - 2 hafta
Trabzonspor - 7 hafta
Sivasspor - 10 hafta
Alanyaspor - 8 hafta

Galatasaray - 0 hafta
Beşiktaş - 0 hafta




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için