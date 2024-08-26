Süper Lig'de skandal: Karaoğlan darp edildi

Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Antalyaspor - Atakaş Hatayspor maçında karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan'ın Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'nin koruması tarafından yaşanan tartışmada itildiği öne sürüldü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de skandal: Karaoğlan darp edildi
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26 Ağustos 2024 01:42
Son güncelleme 26 Ağustos 2024 07:56
Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Antalyaspor - Atakaş Hatayspor maçına devre arasında yaşanan tartışma damga vurdu.

BeIN Sports'un haberine göre; Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan, Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'nin koruması tarafından fiziksel olarak darp edildi.

BeIN Sports spikeri Cihan Erduran yaptığı devre arasında yaşanan olayı yayıncı kuruluşta anlatarak, "Antalyaspor - Hatayspor maçının devre arasında çıkan tartışmada, hakem Atilla Karaoğlan Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'nin koruması olarak görülen bir beyefendi tarafından itildi. Ancak bu görüntüyü vermek istemiyoruz. Ligimizin marka değerinin zedelenmesini istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

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