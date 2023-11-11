Süper Lig'de namağlup takım kalmadı

Trendyol Süper Lig'de, Galatasaray'ın deplasmanda Hatayspor'a mağlup olmasının ardından namağlup takım kalmadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de namağlup takım kalmadı
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11 Kasım 2023 23:10
Trendyol Süper Lig'de heyecan 12. hafta maçlarıyla devam ederken yenilgisiz takım kalmadı.

Ligin 12. haftasına namağlup lider giren Galatasaray, Mersin'de Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. Mücadeleyi 2-1 yenik tamamlayan sarı-kırmızılılar, namağlup ünvanını kaybetti.

Haftaya yenilgisiz giren tek takım olan Galatasaray'ın da kaybetmesiyle ligde namağlup ünvanı taşıyan takım kalmadı.

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