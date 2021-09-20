Süper Lig'de haftanın programı

Süper Lig'in 6. haftası salı günü oynanacak maçlarla birlikte başlıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Süper Lig'de haftanın programı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Eylül 2021 14:52
Süper Lig'de 6. hafta 21 Eylül Salı günü oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maç programı şöyle:

21 Eylül Salı:

17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat)

17.00 Çaykur Rizespor-Altay (Çaykur Didi)

20.00 Beşiktaş-Adana Demirspor (Vodafone Park)

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya)

22 Eylül Çarşamba:

17.00 Gaziantep-Medipol Başakşehir (Kalyon)

20.00 Yukatel Kayserispor-Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 Göztepe-Atakaş Hatayspor (Gürsel Aksel)

23 Eylül Perşembe:

17.00 İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa (Behçeşehir Okulları)

20.00 Fenerbahçe-GZT Giresunspor (Ülker)


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.