Süper Lig'de 22. hafta tamamlandı; İşte son durum

Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta sona erdi.
Haftanın kapanış maçlarında Yukatel Kayserispor, Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup ederken, İstanbulspor iki haftalık aranın ardından Arabam.com Konyaspor'u 1-0 yendi.
Fenerbahçe ise Adana Demirspor'la 1-1 berabere kalarak zirve yarışında yara aldı.
Lider Galatasaray, kazanma serisini HangiKredi Ümraniyespor karşısında da sürdürdü. Sarı-kırmızılı ekip iki kez geriye düştüğü mücadelede rakibini 3-2 mağlup ederek üst üste 11. galibiyetini aldı.
Bu sonuçların ardından Galatasaray en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 6'ya yükseltti.
Sonuçlar
Corendon Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: 0-3
VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş: 1-1
Kasımpaşa-Bitexen Giresunspor: 5-1
Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor: 4-1
Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor: 2-0
Galatasaray-HangiKredi Ümraniyespor: 3-2
Arabam.com Konyaspor-İstanbulspor: 0-1
Yukatel Kayserispor-Medipol Başakşehir: 1-0
Adana Demirspor-Fenerbahçe: 1-1
Puan durumu
Süper Lig'de 22. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
23. haftanın programı
4 Şubat Cumartesi:
13.30 MKE Ankaragücü-VavaCars Fatih Karagümrük (Eryaman)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş (Sivas 4 Eylül)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK (Corendon Airlines Park Antalya)
5 Şubat Pazar:
13.30 İstanbulspor-Corendon Alanyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa (Yeni Hatay)
19.00 Galatasaray-Trabzonspor (Nef)
6 Şubat Pazartesi:
17.00 HangiKredi Ümraniyespor-Adana Demirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
20.00 Bitexen Giresunspor-Yukatel Kayserispor (Çotanak Spor Kompleksi)
20.00 Fenerbahçe-Arabam.com Konyaspor (Ülker)
Haftanın kapanış maçlarında Yukatel Kayserispor, Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup ederken, İstanbulspor iki haftalık aranın ardından Arabam.com Konyaspor'u 1-0 yendi.
Fenerbahçe ise Adana Demirspor'la 1-1 berabere kalarak zirve yarışında yara aldı.
Lider Galatasaray, kazanma serisini HangiKredi Ümraniyespor karşısında da sürdürdü. Sarı-kırmızılı ekip iki kez geriye düştüğü mücadelede rakibini 3-2 mağlup ederek üst üste 11. galibiyetini aldı.
Bu sonuçların ardından Galatasaray en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 6'ya yükseltti.
Sonuçlar
Corendon Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: 0-3
VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş: 1-1
Kasımpaşa-Bitexen Giresunspor: 5-1
Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor: 4-1
Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor: 2-0
Galatasaray-HangiKredi Ümraniyespor: 3-2
Arabam.com Konyaspor-İstanbulspor: 0-1
Yukatel Kayserispor-Medipol Başakşehir: 1-0
Adana Demirspor-Fenerbahçe: 1-1
Puan durumu
Süper Lig'de 22. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1.GALATASARAY
|21
|16
|3
|2
|45
|16
|29
|51
|2.FENERBAHÇE
|21
|14
|3
|4
|52
|24
|28
|45
|3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|21
|12
|4
|5
|32
|21
|11
|40
|4.BEŞİKTAŞ
|20
|11
|6
|3
|38
|22
|16
|39
|5.ADANA DEMİRSPOR
|21
|10
|8
|3
|40
|22
|18
|38
|6.TRABZONSPOR
|21
|11
|5
|5
|33
|27
|6
|38
|7.YUKATEL KAYSERİSPOR
|21
|10
|2
|9
|33
|29
|4
|32
|8.ARABAM.COM KONYASPOR
|21
|6
|9
|6
|24
|22
|2
|27
|9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
|21
|6
|7
|8
|31
|29
|2
|25
|10.CORENDON ALANYASPOR
|21
|6
|7
|8
|32
|39
|-7
|25
|11.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|20
|5
|8
|7
|41
|40
|1
|23
|12.MKE ANKARAGÜCÜ
|20
|6
|4
|10
|24
|31
|-7
|22
|13.KASIMPAŞA
|21
|6
|4
|11
|27
|40
|-13
|22
|14.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|21
|5
|6
|10
|25
|31
|-6
|21
|15.FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|20
|6
|3
|11
|26
|35
|-9
|21
|16.BITEXEN GİRESUNSPOR
|21
|5
|6
|10
|20
|38
|-18
|21
|17.ATAKAŞ HATAYSPOR
|20
|5
|5
|10
|18
|38
|-20
|20
|18.İSTANBULSPOR
|21
|5
|3
|13
|21
|44
|-23
|18
|19.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR
|21
|3
|5
|13
|26
|40
|-14
|14
4 Şubat Cumartesi:
13.30 MKE Ankaragücü-VavaCars Fatih Karagümrük (Eryaman)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş (Sivas 4 Eylül)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK (Corendon Airlines Park Antalya)
5 Şubat Pazar:
13.30 İstanbulspor-Corendon Alanyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa (Yeni Hatay)
19.00 Galatasaray-Trabzonspor (Nef)
6 Şubat Pazartesi:
17.00 HangiKredi Ümraniyespor-Adana Demirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
20.00 Bitexen Giresunspor-Yukatel Kayserispor (Çotanak Spor Kompleksi)
20.00 Fenerbahçe-Arabam.com Konyaspor (Ülker)
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