Süper Lig'de 18. hafta tamamlandı; Lider değişmedi

TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1. GALATASARAY 17 12 3 2 32 13 19 39 2. FENERBAHÇE 17 11 2 4 42 20 22 35 3. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 17 10 4 3 27 18 9 34 4. ADANA DEMİRSPOR 17 8 6 3 33 18 15 30 5. BEŞİKTAŞ 16 8 5 3 30 20 10 29 6. TRABZONSPOR 17 8 5 4 25 25 0 29 7. ARABAM.COM KONYASPOR 17 6 9 2 23 16 7 27 8. CORENDON ALANYASPOR 18 6 6 6 30 31 -1 24 9. YUKATEL KAYSERİSPOR 17 7 2 8 24 24 0 23 10. VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 17 5 5 7 36 35 1 20 11. GAZİANTEP FK 17 4 7 6 23 24 -1 19 12. MKE ANKARAGÜCÜ 17 5 4 8 22 26 -4 19 13. BITEXEN GİRESUNSPOR 17 5 4 8 16 26 -10 19 14. KASIMPAŞA 17 5 3 9 18 29 -11 18 15. FRAPORT TAV ANTALYASPOR 16 5 2 9 20 27 -7 17 16. ATAKAŞ HATAYSPOR 17 4 5 8 15 29 -14 17 17. DEMİR GRUP SİVASSPOR 17 3 6 8 18 24 -6 15 18. HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR 17 3 5 9 21 30 -9 14 19. İSTANBULSPOR 17 3 3 11 16 36 -20 12

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftası yapılan 3 maçla sona erdi.Ligde haftanın kapanış gününde Medipol Başakşehir-Adana Demirspor, İstanbulspor-Gaziantep FK ve Corendon Alanyaspor-Trabzonspor müsabakaları yapıldı.Saat 17.00'de başlayan ve iki zirve takipçisinin karşılaştığı müsabakada Medipol Başakşehir, Adana temsilcisini 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla üçüncü sıradaki yerini koruyan turuncu-lacivertliler, ikinci Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi.Saat 20.00'de başlayan diğer mücadelelerde Alanyaspor, Trabzonspor'u 5-0'lık farklı bir skorla yendi. İstanbulspor ise Gaziantep FK karşısında 90+12. dakikada penaltıdan bulduğu golle 1-1 beraberliği sağladı.Süper Lig'in 18. haftası Fenerbahçe-Galatasaray derbisine sahne oldu.Haftaya 36 puanla sarı-lacivertlilerin 1 puan önünde lider giren sarı-kırmızılılar, Kadıköy'den 3-0'lık galibiyetle döndü. Okan Buruk'un öğrencileri, puanını 39'a çıkararak en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 4'e yükseltti.Ligde son 8 maçında yenilmeyen ve son 7 mücadeleyi kazanan sarı-kırmızılılar, önemli bir çıkış yakaladı.Süper Lig'in 18. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor: 0-0Beşiktaş-Kasımpaşa: 2-1VavaCars Fatih Karagümrük-Arabam.com Konyaspor: 3-3MKE Ankaragücü-Yukatel Kayserispor: 2-1Bitexen Giresunspor-HangiKredi Ümraniyespor: 0-1Fenerbahçe-Galatasaray: 0-3Medipol Başakşehir-Adana Demirspor: 2-1İstanbulspor-Gaziantep FK: 1-1Corendon Alanyaspor-Trabzonspor: 5-0Tamamlanan haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:Süper Lig'de 19. hafta, 13 Ocak Cuma günü yapılacak 2 karşılaşmayla başlayacak. Müsabaka programı şöyle:17.00 Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (RHG EnerTürk Enerji)20.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor (Nef)13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Bitexen Giresunspor (Corendon Airlines Park Antalya)16.00 Adana Demirspor-MKE Ankaragücü (Yeni Adana)16.00 Arabam.com Konyaspor-Beşiktaş (MEDAŞ Konya Büyükşehir)19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Şenol Güneş Spor Kompleksi)13.30 HangiKredi Ümraniyespor-İstanbulspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)16.00 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)