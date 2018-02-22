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Süper Lig 23. hafta hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu. Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin hakemi Cüneyt Çakır oldu.

Kaynak: AA
Süper Lig 23. hafta hakemleri belli oldu
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22 Şubat 2018 12:39
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 23. haftasındaki karşılaşmalarda görev alacak hakemler şunlar:

23 Şubat Cuma:

20.00 Galatasaray-Bursaspor: Bülent Yıldırım

20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Atiker Konyaspor: Ali Palabıyık

24 Şubat Cumartesi:

16.00 Kayserispor-Kasımpaşa: Halil Umut Meler

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor: Serkan Çınar

25 Şubat Pazar:

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Kardemir Karabükspor: Bahattin Şimşek

13.30 Osmanlıspor-Antalyaspor: Hüseyin Göçek

16.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan

19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır

26 Şubat Pazartesi:

20.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği: Ümit Öztürk

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