Gaziantep FK ile yolları ayrılan teknik direktör Marius Sumudica'nın önceki gün ağlayarak yaptığı ayrılık konuşmasının ardından oldukça hareketli saatler yaşandı.



Gaziantep Güneş'ten Ali Budak'ın haberine göre; Açıklamanın ardından sosyal medyada taraftarlar Rumen teknik adamın geri gelmesi için şehrin tüm önde gelenlerini etiketleyerek paylaşımlar yaparken Başkan Mehmet Büyükekşi'de de Sumudica'ya flaş bir telefon geldi.



"BENDEN SABAHA KADAR HABER BEKLE"



Gaziantep'ten ayrılırken yaptığı basın toplantısında ağlayan ve pişman olduğunu ifade ederek özür dileyen Sumudica'yı dün saat 18,30 sularında Başkan Mehmet Büyükekşi telefonla aradı. Açıklamasından dolayı Sumudica'ya kendine yakışan bir hareket yaptığını ifade eden Başkan Büyükekşi; " Daha öncede konuştuk. Ben senin takımdan ayrılmanı istemedim. Eğer seni gönderecek gibi bir niyetimiz olsaydı şu an takımın başında senin yerine bir teknik direktör olurdu. Bu tüm şehrin verdiği bir karardı. Ben elimden geleni yapacağım yinede. Benden sabaha kadar haber bekle" dedi.



BAŞKANLA KONUŞTULAR



Başkan ile konuştuktan sonra umutlanan Sumudica'nın bulunduğu otele Maxim, Mirallas, Kana Biyik'ta giderek hem hocanın yanında duran bir görüntü verdiler hemde Başkan Mehmet Büyükekşi ile her biri ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdiler. Maxim ve bazı oyuncular başkanla yaptığı telefon görüşmesinde Sumudica'nın affedilmesi gerektiğini ve bir aile olduklarını özetle söyledikten sonra bazı yöneticilerlede telefonda görüşmeler yaptılar.



BAŞKAN BüYüKEKŞi KiMLERLE GöRüŞTü?



Marius Sumudica ve futbolcularla bir görüşme gerçekleştiren Başkan Mehmet Büyükekşi daha sonra başta Vali Davut Gül olmak üzere şehrin ileri gelenleriyle fikir alış verişinde bulundu. Görüşmelerini dün sabah saat 11'e kadar sürdüren Başkan Büyükekşi Sumudica konusunda kapatılan kapıyı bir türlü açamadı. Sumudica'nın devam etmesini ve takımın başında kalmasını isteyen Başkan Mehmet Büyükekşi hocanın Sivas maçından sonra yaptığı açıklamaları kendisi affetsede AFFETTİREMEDİ...



ERDAL GÜNEŞ'TEN FLAŞ ZİYARET...



Sumudica'nın kaldığı oteli ziyaret edenler arasında kulüp antrenörü Erdal Güneş'te vardı. 1 buçuk beraber çalıştığı Sumudica'nın yanına giden Güneş'in; " Böyle olmasına gerçekten üzüldüm. Kimse istemezdi. Umarım herşey gönlünce olur" dediği bildirildi.



KöTü HABER SAAT 11'DE GELDİ



Dört gözle başkandan gelecek güzel haberi bekleyen Marius Sumudica'ya başkan cuma sabah saat 11'de bir telefon açtı. Sumudica'ya üzüntüsünü dile getiren Büyükekşi; "Her şey için teşekkürler. Hizmetlerin unutulmayacak. " dedi.



DUYGUSAL ANLAR



Sumudica'nın şehirden ayrılmasını istemeyenlerden biride As Başkan Müslüm Özmen'di. Sumudica ile İstanbul'da olduğu için telefonda görüşen Özmen'in konuşmaların yaşandığı esnada oldukça duygusal anlar yaşandığı öğrenildi. Özmen'in bugün belki değil ama ilerleyen senelerde tekrar beraber çalışabileceklerini ümit ettiklerini söylediği bildirildi.



ŞEHiRDEN AYRILDI



Gaziantep FK'da başarılı işler yapan ancak talihsiz bir şekilde karşılıklı olarak anlaşılıp sözleşmesi sona eren Marius Sumudica oldukça hareketli geçen 16 saatlik bir sürecin ardından tarifeli uçakla ülkesine döndü.



ONLAR UĞURLADI



Gaziantep'ten giden Sumudica'yı yolcu etmeye takımdan hiç kimse gitmezken Gaziantep'te kalan yardımcı antrenörü Şener Gençtürk ve tercüman Oğuzhan Erdoğmuş hocayı uğurlayan iki isim oldu. Sumudica uçağa binene kadar gözyaşlarına hakim olamazken kendisini gören bazı hayranlarıda hatıra fotoğrafı çektirdi. Sumudica defteri rumen hocanın ülkesine dönmesiyle böylelikle tamamen kapanmış oldu.