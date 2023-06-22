Süleyman Hurma'dan transfer açıklaması!

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, TFF'deki seçimde önemli açıklamalarda bulundu.



Hurma, "Geçtiğimiz sezon 75 gol atttık. Daha iyi bir derece yapabilirdik. Bu sene, geçen seneden daha iyi bir takım ortaya çıkarmak istiyoruz. Ama Türk futbolunun koşulları her geçen gün ağırlaşıyor. Buna rağmen biz ligde varsak, renk katan, yukarılara oynayan bir takım mutlaka olacağız" dedi.



STADYUM KONUSU



İstanbul ekibinin başkanı, stadyum konusunda ise, "Stadyum konusunu konuşmaktan hem utanıyorum hem bıktım. Maalesef henüz bir çözüm üretilemedi. Çok da söz aldım bu konuda. Bu sene yine Olimpiyat'ta oynayacağız maalesef başka alternatifimiz yok." ifadelerini kullandı.



Süleyman Hurma, yeni teknik direktör konusunda, "Benim için hocanın yerlisi-yabancısı yok. Kulübün hedefine en uygun olanı getireceğiz. Şu anda görüştüğümüz bir takım insanlar. Sanırım bu hafta sonu, ya da önümüzdeki hafta başı hoca belli olur. Futbola ve kulübümüze değer katacak birisi olacak. İtalyan olup olmayacağı konusunda bir şey diyemem." sözlerini sarf etti.



"AVRUPA'NIN KÖKLÜ KULÜPLERİ İSTİYOR"



İstanbul ekibinin başkanı transfer konusunda ise, "Rayyan, Levent ve Magomed'e çok teklif var. Özellikle Rayyan'a Avrupa'nın köklü kulüpleri teklif yapıyor. Kadromuzu çok ciddi bir şekilde muhafaza etmek istiyoruz. Şu anda ne olacak kestirmek kolay değil. Transfer konusunda çok ciddi çalışmamız var. Rayyan, genç bir oyuncu. Süratli bir oyuncu. Süper Lig'den de var. Süper Lig için biraz zor gibi görünüyor. Sanırım yurt dışı olacak. Çok fazla İtalyan kulübü var. O yüzden onların şansı daha yüksek" diye konuştu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ