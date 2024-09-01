Suat Kaya: ''Oyuncuların hepsine helal olsun''

Sakaryaspor Teknik Direktörü Suat Kaya, Çorum FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Suat Kaya: ''Oyuncuların hepsine helal olsun''
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01 Eylül 2024 01:54
Sakaryaspor Teknik Direktörü Suat Kaya, 1-1 sona eren Çorum FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Suat Kaya ise hayatında ilk kez 4 maçta 4 beraberlik aldığı bir sezon yaşadığını vurguladı.

Takımın yaklaşık 85 dakika 10 kişi oynadığını hatırlatan Kaya, "Oyuncuların hepsine helal olsun. Çünkü 2 ayda 3 sportif direktör, bir de yönetim değişikliği var. İster istemez hem şehri hem de oyuncuları son derece etkiliyor." dedi.

Oyuncu eksikliği nedeniyle ilk yarıda ve ikinci yarının başında değişiklik yapamadığını anlatan Kaya, "İçerideki oyuncudan bir ses çıkmadığı sürece aynı oyuncuları içeride tutmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Oyunculara gösterdikleri mücadeleden ötürü teşekkür eden Kaya, sözlerini, "Aslında canımı acıtan şey şu. Buraya gelirken gelmek istemeyen oyuncuyu, bana sorsaydınız kim eksikti diye, sadece Kahraman'ı söylerdim. Çünkü kart cezalısı. Formayı ıslatmaya niyetli ve her denileni de sonuna kadar yapmaya çalışan oyuncu grubum var. Kaleden öne kadar kime ne söylersek eksiksiz yapıyor. Bunun için çok mutluyum." diye tamamladı.

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