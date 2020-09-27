Stjepan Tomas: 'Tunay atsa 3 puan bizim olacaktı'

Süper Lig'in üçüncü haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.



Tomas, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mevcut hava şartlarında maç oynamanın çok zor olduğunu belirtti.



Hava şartlarının oyuncuları etkilediğine değinen Tomas, "Buna rağmen oyuna iyi başladık ve top bizde kaldı. İkinci yarıda belli bölümde oyundan düştük ve kötü gol yedik. Taçtan gol yiyerek geri düştük. Değişikliler ile toparladık. Son dakikada Tunay atsa üç puan bizim olacaktı. Maalesef olmadı. Önümüzdeki Erzurumspor maçında üç puan almak istiyoruz." diye konuştu.



