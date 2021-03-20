Steven Gerrard: "Liverpool hedefim ve hayalim!"

Rangers'ı yıllar sonra İskoçya şampiyonluğuna ulaştıran Steven Gerrard, Liverpool ile ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Steven Gerrard: 'Liverpool hedefim ve hayalim!'
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20 Mart 2021 17:09
Glasgow Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard, futbol kariyerinin ilk şampiyonluğu sonrası The Telegraph'a konuştu.

Kendisine İngiltere'den bir teklifin geldiğini açıklayan Gerrard, "Bana bir takımdan ilginin olduğu doğru. Bu takımın adını ve teklifin ne şekilde geldiğini söylemeyeceğim. Ancak, bu ilgi benim doğru yolda olduğumu gösteriyor. İyi bir iş yaptığımı ispat ediyor. Bu teklif, bana yapılan bir övgü gibi hissettirdi." ifadelerini kullandı.

"Şu an elimdeki işin kıymetini biliyorum ve kalmayı düşünüyorum." diyerek sözlerini sürdüren genç teknik adam, "Her zaman kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerim var. Bu işi yaptığım için çok mutluyum. Üzerimde hissettiğim tek baskı, ailemden gelen baskıdır. Ailem Glasgow'da değil. Bu nedenle evi idare etmek zorlanıyorum. Sürekli yollardayım." dedi.

"ŞAMPİYONLUĞA DAHA FAZLA AÇIM"

Gerrard, şampiyonlukla ilgili olarak, "Bu işin şartlarını, verdiği tatmini düşününce görevim nedeniyle gururluyum. Daha fazla başarı kazanmak istiyorum. Şampiyonluğu kazanınca bu hisse karşı açlığımın arttığını hissettim. Kısa ve orta vadede daha çok kupa kazanmak istiyorum." açıklamasını yaptı.

"LIVERPOOL HEDEFİM, HAYALİM!"

Liverpool sorusuna Gerrard, "Bana daha önce Liverpool soruları sordular. Benim de cevaplarımı duymuşsunuzdur. Size manşet vermek istemiyorum. Bu konuda yeterince söz söylendi. Ancak, hedeflerim ve hayallerim var. Liverpool menajerliği, kesinlikle ulaşmak istediğim bir hedef ve hayal!" cevabını verdi ve sözlerini noktaladı.



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