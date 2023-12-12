Serbest oyuncu Lance Stephenson'ın Minnesota Timberwolves'un G League takımı Iowa Wolves ile anlaşma imzaladığı bildirildi.



HoopsHype'tan Michael Scotto'nun haberine göre 33 yaşındaki Stephenson, kadrosunda bir kişilik boşluk olduğu belirtilen Timberwolves'un G League takımı Iowa Wolves'a katılarak NBA'e katılma şansını bir kez daha denemeye karar verdi.



Geçtiğimiz sezon Stephenson, Porto Riko basketbol liginin Leones de Ponce takımında dört maç forma giymişti.



Stephenson, NBA'de en son 2021-22 sezonunda Indiana Pacers forması giymiş ve ve maç başına 18,6 dakikada 9,3 sayı, 2,8 ribaund ve 3,9 asistle katkıda bulunmuştu.



10 yıllık NBA kariyerinde sekiz takımda forma giymiş olan Stephenson, 554 normal sezon maçında 8,6 sayı, 4,1 ribaund ve 2,9 asistlik kariyer ortalamalarına sahip.





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