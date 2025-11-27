Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry, bu sabaha karşı Houston Rockets karşısında alınan mağlubiyette sağ kuadriseps kontüzyonu yaşadıktan sonra topallayarak sahadan ayrıldı ve MR'dan geçecek.Golden State Warriors, son beş maçının dördünü kaybederek zor bir dönemden geçiyor. Son olarak Çarşamba gecesi Houston Rockets'a 104–100 yenilen Warriors'ta maçtan daha önemli olan konu ise takım lideri Stephen Curry'nin sağlığı oldu.Curry, dördüncü çeyreğin son bölümünde gözle görülür şekilde aksıyor ve topallıyordu. Warriors'ın spor hekimliği ve performans direktörü Rick Celebrini, kısa bir konuşmanın ardından bitime 35 saniye kala Curry'yi oyundan aldı.Maçın ardından Warriors, Curry'nin sağ kuadriseps kontüzyonu geçirdiğini açıkladı. Aynı rapora göre yıldız oyuncu MRI'dan geçecek.Koç Steve Kerr, maç sonrası yaptığı açıklamada sakatlığın bir kuadriseps kontüzyonu olduğunu duyduğunda rahatladığını söyledi; zira daha ciddi bir ayak bileği ya da diz sakatlığından endişe ediyordu.Sakatlık, Curry'nin dördüncü çeyrekte Amen Thompson'dan hücum faul alma girişimi sırasında meydana geldi. Hemen ardından Alperen Şengün'ün topa hamle yapmak için dalması sırasında Curry'nin bacaklarıyla çarpışması, yıldız oyuncunun son dakikada soyunma odasına gitmesine yol açtı.Curry maçta 33 dakikaya yakın süre aldı ve 14 sayı (13'te 4 isabet, üçlüklerde 9'da 2), yedi ribaund, beş asist, yedi top kaybı ve iki blokla oynadı.37 yaşındaki guard, bu maç öncesinde 28.8 sayı (yüzde 39.9 üçlük), 3.5 ribaund ve 3.9 asist ortalamalarıyla mücadele ediyordu.Warriors şu anda sezonda 10–10'luk dereceye sahip.