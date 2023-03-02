Golden State Warriors'ın, yıldız oyuncusu Stephen Curry'nin önümüzdeki hafta parkelere döneceği konusunda iyimser olduğu bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Warriors'ın, Curry'nin Pazar günü başlayacak deplasman yolculuğu sırasında bir noktada kadroya geri döneceği konusunda iyimser olduğunu belirtti.



Sol bacağından geçirdiği birkaç sakatlık sebebiyle en son 4 Şubat'ta forma giymiş olan Curry, geçtiğimiz hafta bireysel antrenmanlara başlamıştı.



Golden State, geçtiğimiz Çarşamba günü Curry'nin "iyi ilerleme" kaydettiğini ve hücum çalışmalarına katılmaya başladığını duyurmuştu.



Warriors, maç başına 29.4 sayı, 6.3 ribaund ve 6.4 asist ortalamaları olan Curry olmadan oynadığı dokuz maçta 5-4'lük bir seri yakalamış durumda.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ