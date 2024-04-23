Stelios Kitsiou: "Ankara'da kazanmalıydık"

Ankaragücü'nün yıldız oyuncusu Stelios Kitsiou, 0-0 biten Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Stelios Kitsiou: 'Ankara'da kazanmalıydık'
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23 Nisan 2024 22:49
Ankaragücü'nün yıldız oyuncusu Stelios Kitsiou, 0-0 biten Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Turu geçmek için ilk maçı kazanmaları gerektiğini söyleyen Kitsiou, şu sözleri sarf etti;

"Burada gol veya goller bulmalıydık. Çünkü Beşiktaş deplasmanında oynamak gerçekten kolay değil. Rövanşta elimizden geleni yapıp gol ve goller bularak kendimizi finale taşımak istiyoruz."
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