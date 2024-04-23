Stelios Kitsiou: 'Ankara'da kazanmalıydık'

Ankaragücü'nün yıldız oyuncusu Stelios Kitsiou, 0-0 biten Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
Turu geçmek için ilk maçı kazanmaları gerektiğini söyleyen Kitsiou, şu sözleri sarf etti;
"Burada gol veya goller bulmalıydık. Çünkü Beşiktaş deplasmanında oynamak gerçekten kolay değil. Rövanşta elimizden geleni yapıp gol ve goller bularak kendimizi finale taşımak istiyoruz."
Turu geçmek için ilk maçı kazanmaları gerektiğini söyleyen Kitsiou, şu sözleri sarf etti;
"Burada gol veya goller bulmalıydık. Çünkü Beşiktaş deplasmanında oynamak gerçekten kolay değil. Rövanşta elimizden geleni yapıp gol ve goller bularak kendimizi finale taşımak istiyoruz."
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