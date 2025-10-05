05 Ekim
Samsunspor-Fenerbahçe
0-0
05 Ekim
Kasımpaşa-Konyaspor
1-1
05 Ekim
Le Havre-Rennes
2-2
05 Ekim
Udinese-Cagliari
1-1
05 Ekim
Bologna-Pisa
4-0
05 Ekim
Fiorentina-Roma
1-2
05 Ekim
SSC Napoli-Genoa
2-1
05 Ekim
Juventus-AC Milan
0-0
05 Ekim
Lyon-Toulouse
1-2
05 Ekim
AS Monaco-Nice
2-2
05 Ekim
Real Sociedad-Rayo Vallecano
0-1
05 Ekim
Strasbourg-Angers
5-0
05 Ekim
Lille-PSG
1-1
05 Ekim
FC Twente-Heracles
2-1
05 Ekim
Feyenoord-FC Utrecht
3-2
05 Ekim
Alkmaar-Telstar
2-1
05 Ekim
Go Ahead Eagles-NEC Nijmegen
1-1
05 Ekim
Celta Vigo-Atletico Madrid
1-1
05 Ekim
Espanyol-Real Betis
1-2
05 Ekim
Karagümrük-Gaziantep FK
0-2
05 Ekim
Hamburger SV-Mainz 05
4-0
05 Ekim
Göztepe-Başakşehir
1-0
05 Ekim
Sarıyer-Sakaryaspor
1-2
05 Ekim
Iğdır FK-İstanbulspor
2-1
05 Ekim
Sivasspor-Serik Belediyespor
0-0
05 Ekim
Bodrum FK-Hatayspor
5-0
05 Ekim
VfB Stuttgart-FC Heidenheim
1-0
05 Ekim
Mönchengladbach-Freiburg
0-0
05 Ekim
Sevilla-Barcelona
4-1
05 Ekim
Aston Villa-Burnley
2-1
05 Ekim
Everton-C.Palace
2-1
05 Ekim
Newcastle-N. Forest
2-0
05 Ekim
Wolves-Brighton
1-1
05 Ekim
Brentford-M.City
0-1
05 Ekim
Alaves-Elche
3-1
05 Ekim
FC Porto-Benfica
0-0DA

Stanimir Stoilov: "Varmak istediğim noktadan çok uzağız"

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Başakşehir maçının ardından konuştu.

calendar 05 Ekim 2025 23:01
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Stanimir Stoilov: 'Varmak istediğim noktadan çok uzağız'
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 1-0 yenen Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, "Şu ana kadar mağlup olmadık ama ben şu an için olduğumuz noktaya baktığımda istediğim, varmak istediğim noktadan çok uzağım. Kesinlikle çok daha iyi olmamız lazım." dedi.

Stoilov, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, çok güçlü ve iyi bir rakibe karşı önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Başakşehir karşılaşmasının iç sahada oynadıkları en iyi maç olmadığını kaydeden Stoilov, şöyle konuştu:



"Bugün maç içerisindeki futbol tarzımızdan çok hoşlanmadım, bu beni çok tatmin etmedi. Ama biraz önce belirttiğim gibi 3 puan bizim adımıza çok önemli ve bunu kazandığımız için çok mutluyum. Çok iyi savunma yaptık ama hücum anlamında kesinlikle gelişmemiz gerekiyor. Orada yine sıkıntılar vardı, bununla ilgili çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Öndeki oyuncularımızın performansının gelişmesi gerekiyor. Takımın üzerinde gereğinden fazla bir baskı vardı diyebiliriz. Oyuncular belki de bu maçın önemini, kazanmaları gerektiğini bildikleri için kendilerini böyle bir baskı altında hissetti. Ama Göztepe'de oynayan bir oyuncu ve büyük takımlarda oynayan oyuncular kesinlikle bu baskı altında oynamayı bilen oyunculardır."

Stoilov, taraftarın her zaman yanlarında olduğunu ancak alınan cezaların sona ermesi gerektiğini belirterek, "Onlar bizim için çok değerli. Bugün aslında baktığınızda zaman zaman biraz sıkıcı bir ortam oluştu. Bu, bizim alışık olmadığımız bir ortam. Biz kesinlikle taraftarlarımızla her maçı coşkulu bir şekilde, stadımız dolu bir şekilde oynamaya alıştık. Umarım gelecek maç hepsi tekrar gelir ve ailecek tekrar o coşkulu ortamı beraber yansıtırız." ifadelerini kullandı.

Hücumda kendilerini geliştirmeleri gerektiğini tekrarlayan Stoilov, "Daha öz güvenli olmalıyız. Yakaladığımız fırsatları daha iyi değerlendirmeliyiz. Aynı zamanda geliştirmemiz gereken bir diğer nokta da duran toplar. Şu ana kadar mağlup olmadık ama ben şu an için olduğumuz noktaya baktığımda istediğim, varmak istediğim noktadan çok uzağım. Kesinlikle çok daha iyi olmamız lazım." diye konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
