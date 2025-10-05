Stanimir Stoilov: 'Varmak istediğim noktadan çok uzağız'

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 1-0 yenen Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, "Şu ana kadar mağlup olmadık ama ben şu an için olduğumuz noktaya baktığımda istediğim, varmak istediğim noktadan çok uzağım. Kesinlikle çok daha iyi olmamız lazım." dedi.



Stoilov, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, çok güçlü ve iyi bir rakibe karşı önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.



Başakşehir karşılaşmasının iç sahada oynadıkları en iyi maç olmadığını kaydeden Stoilov, şöyle konuştu:

Stoilov, taraftarın her zaman yanlarında olduğunu ancak alınan cezaların sona ermesi gerektiğini belirterek,ifadelerini kullandı.Hücumda kendilerini geliştirmeleri gerektiğini tekrarlayan Stoilov,diye konuştu.