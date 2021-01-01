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"Spencer Dinwiddie ile altı takım ilgileniyor" iddiası!

Brooklyn Nets guardı Spencer Dinwiddie'nin, altı NBA takımının ilgi odağında olduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets guardı Spencer Dinwiddie'nin, altı NBA takımının ilgi odağında olduğu iddia edildi.

The Athletic'ten Shams Charania'ya göre, bu takımlar arasında Detroit Pistons, Toronto Raptors ve Miami Heat bulunuyor:

"Nets guardı Spencer Dinwiddie ile ilgili görüşmeler, birkaç takım için devam ediyor. Pistons, Heat ve Raptors, Bird haklarını kullanma yetkisine sahip olan Dinwiddie'ye, serbest oyuncu olarak beş yıla kadar dayanan bir anlaşma teklif etmekle ilgileniyorlar. Dinwiddie'nin gelecek sezon için olan 12.3 milyon dolarlık opsiyonunu devre dışı bırakması bekleniyor."

27 yaşındaki oyuncu, bu sezon çapraz bağlarından sakatlanıp sezonu kapatmadan önce yalnızca üç maç oynamış ve bu süreçte 6.7 sayı, 4.3 ribaund ve 3.0 asist ortalamaları yakalamıştı.


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