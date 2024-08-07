Spartak Moskova'dan Galatasaray'a flaş teklif

Spartak Moskova, Kerem Aktürkoğlu ve Derrick Köhn ikilisi için Galatasaray'ın kapısını çaldı.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Spartak Moskova'dan Galatasaray'a flaş teklif
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07 Ağustos 2024 15:06
Son güncelleme 07 Ağustos 2024 15:41
Rus kulübü Spartak Moskova, Galatasaray'ın kapısını iki yıldız oyuncusu için çaldı.

Spartak Moskova, Kerem Aktürkoğlu ve Derrick Köhn ikilisine talip oldu. Rus devi, iki oyuncu için toplam 20 + 2 milyon euro teklif sundu.

Kısa süre önce gelen Spartak Moskova'nın teklifinin 13 milyon euro'luk kısmının Kerem Aktürkoğlu, 7 + 2 milyon euroluk kısmının ise Köhn için olduğu öğrenildi.

Moskova kulübünün kulüp, oyuncu ve temsilcileriyle görüştüğü ancak henüz bir anlaşmanın olmadığı belirtildi.

KEREM'İN MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri William D'Avila, Rus basınına yaptığı açıklamada "Galatasaray ve Spartak Moskova anlaşmaya vardı. Fakat Kerem'in kişisel şartları konusunda hala anlaşamadık. Kerem, Spartak Moskova'ya sıcak bakıyor ancak kişisel şartları netleştirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

KEREM BONSERVİSSİZ İMZALADI

2020 yazında bedelsiz olarak 24Erzincanspor'dan Galatasaray'a transfer olan 25 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu, sarı kırmızılı formayla çıktığı 174 resmi maçta 44 gol atıp 39 asist yaptı.

KÖHN İÇİN 3.35 MİLYON EURO BONSERVİS

Galatasaray'ın Şubat 2024'te Alman kulübü Hannover'den 3.35 milyon euro bonservisle transfer ettiği 25 yaşındaki Gana kökenli Alman sol bek Köhn, oynadığı 16 resmi maçta 1 gol atıp 2 asist yaptı. 

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