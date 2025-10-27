Şota Arveladze: 'Beşiktaş ne yapsın?'

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Kasımpaşa'nın teknik direktörü Şota Arveladze, kaleci Andreas Gianniotis sayesinde maça tutunduklarını söyledi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan tecrübeli teknik adam, "Maçlar çok kötü başlıyor. Muhakkak ilk 10 dakikada gol yiyoruz ve maça dönüyoruz. Biraz daha yakın oynamaya başlıyoruz. Kaleciye teşekkür etmek lazım. Bizi bu maçta o tuttu. Son haftalarda eksiklerimiz var. Kadromuz çok zengin değil. Beşiktaş kalitesini gösteriyor. Çalım atan, top tutan, pas veren oyuncuları var. 1 puan aldık. Puan, puandır." diye konuştu.



"ŞAMPİYONLUĞUNUN ÜSTÜNDEN 25 SENE GEÇMİŞ GİBİ!"



Beşiktaş'ın durumuyla ilgili soruyu da cevaplayan Arveladze, "Beşiktaş iyi ve geçmişiyle taraftarıyla hocalarıyla oyuncularıyla zengin kulüp. Herkes Beşiktaş'ın son şampiyonluğunun üstünden 25 sene geçmiş gibi konuşuyor. Başkası şampiyon olmasın mı? En son 4 sene önce şampiyon oldu, 3 kupa aldı. Ondan önce Şenol hoca zamanı üst üste şampiyon oldu. Biz sadece birinciyi seviyoruz. Barcelona, Real Madrid bazen şampiyon olamıyor, Beşiktaş ne yapsın?" değerlendirmesinde bulundu.



Kaleci Andreas Gianniotis'in kurtardığı penaltıyla kendilerini oyunda tuttuğunu vurgulayan 52 yaşındaki çalıştırıcı, "Sonuca bakarsak gidişata göre penaltı bizi öldürebilirdi. Döndük ve golü attık. Bir puan aldık, iyi. Sonuçta 1-0 gerideyken penaltı gol olsaydı daha zor olacaktı ama kaleci onun için kalede duruyor." diye konuştu.



"BEŞİKTAŞ İYİ OYNUYOR"



Beşiktaş'ın iyi performans gösterdiğini aktaran Şota,"Bence Beşiktaş iyi oynuyor. Pozisyona giriyor. Hoca değişti, oyun felsefesi, düşünüşü, tarzı farklı. Hemen gelip istenilen olmuyor. Beşiktaş son yıllarda şampiyonluklar yaşadı. Başka ne olacaktı? Her sene Beşiktaş mı şampiyon olacak? Galatasaray, Fenerbahçe var. Kimse bu ligde oynamayacak mı?" değerlendirmesinde bulundu.



"NEDEN OYNATAMIYORUZ, ANLAMIYORUM"



Ligde erteleme maçlarında uygulanan oyuncu uygunluğu statüsüne ilişkin de konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Parasını ödüyorsun, transferi zamanında yapıyorsun ve sonrasında erteleme maçı geliyor. Ne demek erteleme maçı? Başka birisi mi oynayacak? Bu yapıldı. Herkes transfer yapıyor sonra 'O maç oynamasın' diyorlar. Benim oyuncum, transfer bitim tarihine kadar imzaladım. Parasını ödedim, bir maç oynayamıyor, anlamıyorum." ifadelerini kullandı.



Şota Arveladze, ekibinin genel durumundan memnun olmadığının altını çizerek "Daha fazla puanımız olması lazım. Zor geçiyor. Kadro zengin değil. Sakatlıklar bizi çok etkiledi. Bizim için üç oyuncu çok önemli." dedi.



Karşılaşmanın ilk yarısında hakem Adnan Deniz Kayatepe'nin önce verdiği sonra VAR kontrolüyle iptal ettiği penaltı pozisyonuyla ilgili Şota, "VAR'dan döndü artık, keşke olsaydı. O kadar net verdi ki temas da vardı. Keşke VAR çağırmasaydı." yorumunu yaptı.



Deneyimli teknik adam, Süper Lig'de takımların çok fazla para harcadığını ve taraftarlara daha iyi futbol izletilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.



