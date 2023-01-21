La Liga'nın 18. haftasında Real Sociedad, deplasmanda Rayo Vallecano ile karşılaştı. Vallecas Futbol Sahası'nda oynanan mücadeleyi mavi-beyazlı ekip 2-0 kazandı.



Real Sociedad'ın gollerini 15'te Alexander Sörloth ve 36'da Ander Barrenetxea kaydetti.



Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 5. galibiyetine ulaşan Sociedad, 38 puanla 3. sıraya yerleşti.



Son 10 haftada 2. mağlubiyetini alan Rayo Vallecano ise 26 puanla 9. sırada konumlandı.



Gelecek hafta Real Sociedad, Real Madrid'e konuk olacak. Rayo Vallecano ise deplasmanda Villarreal ile karşılaşacak.









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