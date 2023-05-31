Son 10 golün 8'i Icardi'den: Ligin gerçek kralı!

Ezeli rakiplerin tümüne gol atan Arjantinli yıldız, Andolu klüplerini de canından bezdirdi ve aslan payının sahibi oldu.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Son 10 golün 8'i Icardi'den: Ligin gerçek kralı!
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31 Mayıs 2023 12:18
Son güncelleme 31 Mayıs 2023 12:19
Galatasaray tarihinde çok önemli golcüler geldi geçti... Mauro Icardi de Sarı-Kırmızılıların şanlı tarihine adını altın harflerle yazdırmayı başardı.

30 yaşındaki Arjantinli futbolcu Süper Lig'de 21 gol atarak takımını şampiyonluğa taşımayı başardı.

SON 5 MAÇI BOŞ GEÇMEDİ

Aslan'ın her sıkıştığı anda imdadına yetişen Mauro Icardi, özellikle son 5 maçta çok kritik goller atarak takımına altın değerinde puanlar kazandırdı. Aslan, son haftalarda Başakşehir'i (1-0), İstanbulspor'u (2-0) ve Sivasspor'u (2-0) Icardi ile geçti.

RAKİPLERİN KORKULU RÜYASI

Ezeli rakiplerin tümüne gol atan Icardi, Beşiktaş'ın ağlarını üç, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin filelerini ise birer kez sarsmayı başardı. 30 yaşındaki Tangocu, diğer rakiplerin kalesine de 16 gol attı. 'Aşkın Olayım' şarkısını Türkiye'ye ezberleten Icardi, taraftarın sevgilisi oldu. 

 
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