Son 10 golün 8'i Icardi'den: Ligin gerçek kralı!

Galatasaray tarihinde çok önemli golcüler geldi geçti... Mauro Icardi de Sarı-Kırmızılıların şanlı tarihine adını altın harflerle yazdırmayı başardı.
30 yaşındaki Arjantinli futbolcu Süper Lig'de 21 gol atarak takımını şampiyonluğa taşımayı başardı.
SON 5 MAÇI BOŞ GEÇMEDİ
Aslan'ın her sıkıştığı anda imdadına yetişen Mauro Icardi, özellikle son 5 maçta çok kritik goller atarak takımına altın değerinde puanlar kazandırdı. Aslan, son haftalarda Başakşehir'i (1-0), İstanbulspor'u (2-0) ve Sivasspor'u (2-0) Icardi ile geçti.
RAKİPLERİN KORKULU RÜYASI
Ezeli rakiplerin tümüne gol atan Icardi, Beşiktaş'ın ağlarını üç, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin filelerini ise birer kez sarsmayı başardı. 30 yaşındaki Tangocu, diğer rakiplerin kalesine de 16 gol attı. 'Aşkın Olayım' şarkısını Türkiye'ye ezberleten Icardi, taraftarın sevgilisi oldu.
30 yaşındaki Arjantinli futbolcu Süper Lig'de 21 gol atarak takımını şampiyonluğa taşımayı başardı.
SON 5 MAÇI BOŞ GEÇMEDİ
Aslan'ın her sıkıştığı anda imdadına yetişen Mauro Icardi, özellikle son 5 maçta çok kritik goller atarak takımına altın değerinde puanlar kazandırdı. Aslan, son haftalarda Başakşehir'i (1-0), İstanbulspor'u (2-0) ve Sivasspor'u (2-0) Icardi ile geçti.
RAKİPLERİN KORKULU RÜYASI
Ezeli rakiplerin tümüne gol atan Icardi, Beşiktaş'ın ağlarını üç, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin filelerini ise birer kez sarsmayı başardı. 30 yaşındaki Tangocu, diğer rakiplerin kalesine de 16 gol attı. 'Aşkın Olayım' şarkısını Türkiye'ye ezberleten Icardi, taraftarın sevgilisi oldu.