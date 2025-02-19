Solskjaer'in bütün odağı Eyüpspor deplasmanında

Ole Gunnar Solskjaer'in göreve gelmesiyle birlikte yükselişe geçen Beşiktaş, tamamen cuma günü oynanacak Eyüpspor karşılaşmasına odaklanmış durumda.
Ligde 14 hafta sonra üst üste iki galibiyet almayı başaran siyah-beyazlılar, ligin flaş ekiplerinden Eyüpspor'a konuk olacak.
Tek hedef, Başkan Serdal Adalı'nın belirlediği ilk üç sıra hedefine bir adım daha yaklaşmak.
7 MAÇTIR KAYBETMEDİ
Beşiktaş, olası bir galibiyetle Eyüpspor'u geride bırakarak üçüncü sıradaki Samsunspor ile arasındaki puan farkını 5'e indirme fırsatını yakalayacak.
Aynı zamanda Türkiye Kupası'nı da kazanmayı hedefleyen Beşiktaş, Galatasaray derbisine kadar oynayacağı dört maçtan da galibiyetle ayrılarak iyi bir ivme yakalamayı planlıyor.
Son dört maçta kalesinde sadece iki gol gören Solskjaer'in ekibi, savunmada da olumlu sinyaller veriyor.
ARROYO İLK KEZ SAHADA
Ara transfer döneminde büyük umutlarla kadroya katılan Keny Arroyo, Beşiktaş formasıyla ilk kez sahaya çıkmaya hazırlanıyor.
Teknik direktör Solskjaer, fiziksel durumundan memnun olduğu 18 yaşındaki genç oyuncuya Eyüpspor karşılaşmasında şans vermeyi planlıyor.
Ligde 14 hafta sonra üst üste iki galibiyet almayı başaran siyah-beyazlılar, ligin flaş ekiplerinden Eyüpspor'a konuk olacak.
Tek hedef, Başkan Serdal Adalı'nın belirlediği ilk üç sıra hedefine bir adım daha yaklaşmak.
7 MAÇTIR KAYBETMEDİ
Beşiktaş, olası bir galibiyetle Eyüpspor'u geride bırakarak üçüncü sıradaki Samsunspor ile arasındaki puan farkını 5'e indirme fırsatını yakalayacak.
Aynı zamanda Türkiye Kupası'nı da kazanmayı hedefleyen Beşiktaş, Galatasaray derbisine kadar oynayacağı dört maçtan da galibiyetle ayrılarak iyi bir ivme yakalamayı planlıyor.
Son dört maçta kalesinde sadece iki gol gören Solskjaer'in ekibi, savunmada da olumlu sinyaller veriyor.
ARROYO İLK KEZ SAHADA
Ara transfer döneminde büyük umutlarla kadroya katılan Keny Arroyo, Beşiktaş formasıyla ilk kez sahaya çıkmaya hazırlanıyor.
Teknik direktör Solskjaer, fiziksel durumundan memnun olduğu 18 yaşındaki genç oyuncuya Eyüpspor karşılaşmasında şans vermeyi planlıyor.