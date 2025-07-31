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Solskjaer'den Orkun Kökçü açıklaması!

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Shakhtar Donetsk'e konuk olacakları karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

calendar 31 Temmuz 2025 20:31 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2025 20:33
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Solskjaer'den Orkun Kökçü açıklaması!
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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Shakhtar Donetsk'e konuk olacakları karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. 

"İLK GOLÜ ATMAMIZ ÖNEMLİ"

Karşılaşmada ilk golün çok önemli olduğunu vurgulayan Solskjaer, "Zor bir maç olacak. İlk golü atmamız lazım. Bu çok önemli. Hayat memat meselesi. İlk golü atarsak rakibimize baskı oluşturabiliriz. İyiyiz hazırız. Bir önceki maçtan çok şey öğrendik. Hazır haldeyiz. Bazı değişiklikler yapmak zorunda kaldık maalesef." dedi.

"ORKUN SON 10 DAKİKA OYNAYABİLİR"

Orkun Kökçü'nün fit olmadığını belirten Norveçli teknik adam, "Gedson artık bizim oyuncumuz değil. Kendisi gitti. Orkun fit değil, belki son 10 dakika maça girebilir. Emirhan defansif açıdan önemli olacak. Duran toplarda onu kullanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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