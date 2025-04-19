Solskjaer'den Göztepe maçı öncesi uyarı: "Sizin işiniz sahada!"

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Göztepe ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

, Fotoğraf; AA
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Solskjaer'den Göztepe maçı öncesi uyarı: 'Sizin işiniz sahada!'
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19 Nisan 2025 11:38

Beşiktaş, inişli çıkışlı bir grafik sergilerken saha sonuçları başarılı gelmeyince camia da karışmıştı. Son olarak Divan Kurulu'nda yaşanan yumrukama olayı siyah-beyazlıların 1 numaralı gündem maddesi olurken teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer dizginleri eline aldı. 

Norveçli çalıştırıcı, öğrencileriyle yaptığı toplantıda "Dışarıda neler konuşulduğunu unutun, sizin işiniz sahada" ifadesini kullandı.

İYİ ŞEKİLDE BİTİRELİM

Ole Gunnar Solskjaer, sakatlıklar ve cezalar sebebiyle kadro istikrarını bir türlü yakalayamadıklarından da yakındı. Deneyimli çalıştırıcı "Dış gündem sizleri etkilemesin. Bu taraftara karşı sorumluluğunuz var. Göztepe maçı herkes için bir fırsat. Bu maçı alalım. Ardından bir seri yakalayalım ve sezonu iiyi şekilde tamamlayalım" şeklinde konuştu.

GÖZLER RAFA'DA

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in bugün yine en güvendiği isim Rafa Silva olacak. Tecrübeli hücum oyuncusu bu sezon 8 gol attı, 3 de asist yaptı. 

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