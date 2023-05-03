La Liga'nın 33. haftasında Real Madrid, deplasmanda Real Sociedad'a konuk oldu.



Reale Arena'da oynanan karşılaşmayı Real Sociedad 2-0 kazandı ve üç puanı aldı.



Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken Real Sociedad, eski oyuncusu Kubo'nun 47. dakikadaki golüyle öne geçti. 61. dakikada Dani Carvajal kırmızı kart görerek Real Madrid'i 10 kişi bıraktı. Oyun olarak iyice rahatlayan Sociedad, 85'de Barrenetxea'nın golüyle farkı ikiye çıkardı ve üç puanı kapmayı başardı.



Bu sonuçla Real Madrid, 68 puanda kaldı ve lider Barcelona ile arasındaki puan farkının 14'e çıkmasına engel olamadı. Üçüncü Atletico, Cadiz'i yendiği takdirde Real Madrid ligde üçüncü sıraya gerileyecek. Real Sociedad ise 61 puana yükselerek 4. sıradaki yerini korudu ve Şampiyonlar Ligi hedefini sürdürdü.



Real Madrid ligde önümüzdeki hafta Getafe'ye konuk olurken Real Sociedad ise Girona'yu ağırlayacak.





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