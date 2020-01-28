Slimani ayrılmaktan vazgeçmiyor

Monaco ile bu sezona oldukça iyi başlayan Islam Slimani'nin kiralık oynadığı kulübünden ayrılarak Premier Lig'e gitmek istediğini resmen yönetimle görüştüğü belirtildi.France Football'ın haberine göre, Cezayirli golcünün Monaco'daki teknik direktör değişimi ve taktiksel olarak yaşanan değişiklikte kendisine yer bulamayacağına inandığı için kulübünden ayrılmak istediği belirtildi. Jardim ile oynanan 4-4-2'nin yerini Moreno'nun 4-3-3'ünün alacağının kesinleşmesi üzerine takımdan kesileceğini düşünen Slimani'nin bu kararı verdiği belirtiliyor.Haberde ayrıca Slimani'nin Tottenham ve Manchester United yetkilileriyle görüştüğü de iddia edildi.Geçen sezon Fenerbahçe'de gösterdiği performansla taraftarları hayal kırıklığına uğratan Slimani, Monaco ile 7 gol 8 asistlik bir performans sergilemesine rağmen Wissam Ben Yedder'in 1. forvet olmasını engelleyememişti.