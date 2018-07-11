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Sivassporlu yıldıza Hint kulübü talip oldu!

Robinho'ya Hindistan kulübü East Bengal'in talip olduğu ve Sivasspor ile transfer görüşmelerinin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Sivassporlu yıldıza Hint kulübü talip oldu!
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11 Temmuz 2018 18:41
Sivasspor'un Brezilyalı yıldızı Robinho'ya Hindistan I-League takımlarından East Bengal'in talip olduğu öne sürüldü.

Hint basınında çıkan haberlerde; Robinho için Sivasspor'un 200 bin Euro istediği ve East Bengal kulübü yetkililerinin bu rakamı indirmeye çalıştığı ifade edildi. Sivasspor'un bu rakamı indirmesi halinde transferin resmileşebileceği belirtildi.

Robinho'nun ise East Bengal'den 2 milyon Euro maaş talep ettiği ve Hint kulübü yetkililerinin bu parayı vermeyi kabul ettiği yazıldı.

Kariyerinde Santos, Real Madrid, Manchester City, Milan, Guangzhou Evergrande ve Atletico Mineiro formaları giyen Robinho, geçen sezon ara transfer döneminde Sivasspor'a 1.5 yıllık imza atmıştı. 34 yaşındaki Brezilyalı yıldız, Süper Lig'de oynadığı 14 maçta 4 gol atıp 3 asist yaptı.

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