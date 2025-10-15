Sivasspor'un öncelikli hedefi play-off'a kalmak

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, kırmızı-beyazlı takımın öncelikli hedefinin play-off'a katılan takımlar arasına kalmak olduğunu söyledi.



Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Korkmaz, milli arayı günde çift antrenman yaparak değerlendirdiklerini anlattı.



Ligin 10 haftasında deplasmanda oynayacakları Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü karşılaşmasının zorlu geçeceğini ifade eden Korkmaz, "Keçiörengücü karşılaşmasının hazırlıklarına başladık. Uzun bir aradan sonra tam kadroya yakın bir kadroyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Badji uzun bir sakatlıktan sonra geri döndü. Bugünden itibaren biraz daha maç için özel taktiksel antrenmanlar yapacağız." dedi.



Geride kalan haftalar da Sivasspor olarak lige istedikleri gibi başlayamadıklarını dile getiren Korkmaz, "Hiçbirimizin istemediği ve memnun olmadığı bir lig başlangıcı oldu. Şimdi ise toparlanan, biraz daha olgun oyun oynayan bir Sivasspor var. Rakibe fazla pozisyon vermeden, gol fırsatı vermeden oynuyoruz. Tüm Sivaslıların, Sivasspor'u yürekten seven insanların beklediği gibi, bizim de gördüğümüz gibi asla es geçmiyoruz. Bundan sonra artık üzerine koyarak gidecek bir Sivasspor olacak." ifadelerini kullandı.



Korkmaz, sakat futbolcuların dönmesine sevindiklerini belirterek şunları kaydetti:



"Badji sakatlıktan geri döndü. Avramovski ile Charisis'in durumu iyi. Memnun olduğumuz konu da 15 gündür yoğun çalışıyoruz. En azından Charisis ile Avramovski bu maçta daha formda olacaklar. Bu iki isim hücum omurgasının kritik oyuncuları. Keçiören maçına özel söylemeyeceğim, bundan sonra Sivasspor'un hedefi içeride ya dışarıda maçı kazanmaktır. 5 hafta sonra da sorsanız aynı soruyu aynı şeyi söyleyeceğim"



Her maça kazanmak için çıktıklarını vurgulayan Korkmaz, "Bizim hedefimiz maçı kaybetmeden bitirmek değil, maçı kazanmak. Sezon başı aslında takımı kurgularken hedefimiz, kulübün ekonomisini toparlamaktı. Bu yanlış anlaşılmasın Süper Lig'den düşen bir kulüp ve Süper Lig'den düşen kontratlar, onun ağırlığı vardı üzerimizde. Bu şu anki kurduğumuz kadroyla aslında o ağırlığı bayağı hafiflettik. Umarım bunu sezon sonuna kadar böyle devam ettirebiliriz. Sivasspor olarak asıl hedefimiz, öncelikli olarak play-off'un içinde olmaktır. Şimdi o olgunluğu sağlarsak oraya geldikten sonra tekrar hedefi revize edebiliriz. Ama şu anki önceliğimiz play-off'a kalmak." değerlendirmesinde bulundu.







