Sivasspor-Serik Spor maçından gol sesi çıkmadı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Sivasspor ile Serik Spor karşı karşıya geldi.
Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
Bu sonuçla birlikte Sivasspor ligdeki puanını 12 yaparken Serik Spor da 13 puana çıktı.
Sivasspor ligin 10. haftasında Keçiörengücü deplasmanına gidecek. Serik Spor ise evinde Amed SF'yi konuk edecek.
