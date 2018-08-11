Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasındaile, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sivasspor, 84. dakikada attığı golle Alanyaspor'umağlup etti ve lige 3 puan ile başladı.Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren tek gol, 84. dakikada Emre Kılınç'tan geldi. Sol çaprazdan ceza sahası içine giren Emre, sol ayağıyla uzak direğe gönderdiği plase vuruşla takımını galibiyete taşıdı.Aytemiz Alanyaspor'da transferin gözde ismi Emre Akbaba, karşılaşmaya yedek kulübesinde başlarken 62. dakikada oyuna dahil oldu. Karşılaşma öncesi Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "Transfer gerçekleşeceğini düşünerek Emre Akbaba olmadan çalıştık. Emre Akbaba çok iyi kaptan, çok iyi karakter. Hazırlık döneminde 7-8 maçı Emre gidecek gibi onsuz oynadık. Bir an evvel bir şeylerin netlik kazanmasını en çok isteyen benim." sözlerini kullandı. Yeni transfer Bobo ise karşılaşmaya ilk 11'de başlarken 77 dakika sahada kaldı.Süper Lig'in 2. haftasında Sivasspor, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Alanyaspor ise sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek.