Sivasspor'da iki imza birden açıklandı

Sivasspor, 4,5 sezondur kırmızı-beyazlı formayı giyen savunma oyuncusu Samba Camara'nın sözleşmesini 1 yıl uzatırken, Gambiyalı stoper Noah Sonko Sundberg'i ise satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor'da iki imza birden açıklandı
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08 Ağustos 2024 21:13
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, 4,5 sezondur kırmızı-beyazlı formayı giyen savunma oyuncusu Samba Camara'nın sözleşmesini 1 yıl uzatırken, Gambiyalı stoper Noah Sonko Sundberg'i ise satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, geçen sezon sonu sözleşmesi sona eren Samba Camara ve Bulgaristan temsilcisi Ludogorets'ta görev yapan stoper Noah Sonko Sundberg ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sivas'a gelen iki futbolcu, Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendilerini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

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