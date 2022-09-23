Sivasspor'da, Hatayspor mesaisi başladı

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarına başladı.



Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.



Dayanıklılık koşusuyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Takım son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı.



Antrenmanda ülkelerinin milli takım kampında bulunan Ahmed Musa, Dimitrios Goutas ve Max Gradel yer almazken, Kader Keita ve Robin Yalçın takımdan ayrı koştu.



Futbolcular, cumartesi yapacağı çift antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.



Demir Grup Sivasspor ile Atakaş Hatayspor, 2 Ekim Pazar günü saat 14.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ