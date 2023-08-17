Sivasspor'da gündem Hamidou Traore!

Sivasspor'da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Orta sahaya yapılacak olan takviye üzerinde araştırmalarına devam eden Kırmızı-Beyazlılar'ın gündemine tanıdık bir isim geldi: Hamidou Traore...



Daha önce Türkiye'de Elazığ, Karabük, Adana Demir ve Giresunspor formaları giyen oyuncuyla görüşmeler var.



Giresun'un Partizan'a sattığı orta alan oyuncusunun Sırbistan deneyimi istediği gibi gitmedi.



Kulübünden ayrılan oyuncunun yeniden Türkiye seçeneğine son derece sıcak olduğu ifade edildi.



Hamidou Traore geçtiğimiz sezon Partizan ile 25 maça çıktı ve 1 asist kaydetti.



