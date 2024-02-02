Sivasspor: "Bu saha futbola uygun değil"

EMS Yapı Sivasspor Yardımcı Antrenörü Ömer Faruk Mahir, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü'yle deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları maçı değerlendirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor: 'Bu saha futbola uygun değil'
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02 Şubat 2024 21:05
EMS Yapı Sivasspor Yardımcı Antrenörü Ömer Faruk Mahir, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü'yle deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları maçta kötü bir zeminde futbol oynadıklarını söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Mahir, iki takımın da kazanmak için sahaya çıktığını anlatarak, "Yorgun bir saha var. Neredeyse futbol oynamaya uygun olmayan bir sahada oynadık. Eksiklerimiz, sakatlarımız var. Altyapımızdan 7 oyuncuyla buraya geldik. İnsanlar ne tarz hırçın dalgalarla boğuştuğunuza değil, geminin karaya çıkıp çıkmayacağına bakar. Bugün aldığımız bir puan için mutluyuz. Ankaragücü'nün müthiş taraftarının olmaması da avantaj oldu. Onlar koca bir takım gibi. Ankaragücü'ne başarılar diliyorum, biz de yolumuza devam etmek istiyoruz."

Fenerbahçe'den kiraladıkları Bartuğ Elmaz'ı öven Mahir, genç futbolcunun, ayağının tozuyla sahaya çıkıp takıma iyi adapte olduğunu kaydetti.

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