Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor, evinde Ömer Erdoğan'ın yönetimindeki Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.



Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçta Eyüpspor'un galibiyet golünü 89. dakikada Mame Thiam kaydetti. Mame Thiam'ın attığı gol sonrası VAR'da yapılan 5 dakikalık incelemenin ardından gol kararı geçerli sayıldı.



Sivasspor, maçın 10. dakikasında Uros Radakovic, 85. dakikada ise Murat Paluli'nin kırmızı kart görmesi sonrası Sivasspor karşılaşmayı 9 kişiyle tamamladı.



Bu sonuçla birlikte galibiyet serisi 4 maça yükselen Eyüpspor puanını 39'a yükseltirken, Sivasspor 23 puanda kalmış oldu.



Ligin bir sonraki maç haftasında Sivasspor evinde Beşiktaş'ı ağırlarken, Eyüpspor deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak.



MAÇTAN DAKİKALAR



17. dakikada Ampem'in pasında topla buluşan Emre Mor, Charisis ve Moutousammy'yi çalımladıktan sonra ceza yayının önünden şutunu çekti. Kaleci Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı kontrol etti.



32. dakikada Emre Mor'un sağ taraftan yaptığı ortada altıpas çizgisi önünden Thiam'ın kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.



41. dakikada Ziya Erdal'ın sol kanattan yaptığı ortada ceza yayı civarında bulunan Manaj, topu penaltı noktası yakınlarındaki Bekir Turaç Böke'ye aktardı. Bekir'in pasında ceza sahası sol çaprazında meşin yuvarlakla buluşan Charisis'in vuruşunda, top üstten auta gitti.



51. dakikada Emre Akbaba'nın pasında topla buluşan Emre Mor, Charisis'e çalım attıktan sonra ceza sahası dışından sağ çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Ali Şaşal Vural, topu kornere çeldi.



58. dakikada Caner Erkin'in ortasında Emre Akbaba, penaltı noktası yakınlarından kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Ali Şaşal Vural, topu kornere gönderdi.



63. dakikada Tolga Ciğerci'nin uzun pasında orta sahada kafayla topu önüne alan Manaj, Vezo'yu geçtikten sonra kaleci Birkan ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Birkan, meşin yuvarlağı önledi.



89. dakikada Eyüpspor golü buldu. Caner Erkin'in pasında ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Emre Mor, altıpasın önüne doğru ortaladı. Bu noktada bulunan Thiam, yaptığı kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı: 1-0.





Stat: Recep Tayyip Erdoğan



Hakemler: Atilla Karaoğlan, Anıl Usta, Seyfettin Ünal



ikas Eyüpspor: Muhammed Birkan Tetik, Tayfur Bingöl (Dk. 74 Umut Meraş), Robin Yalçın, Vezo, Caner Erkin, Melih Kabasakal, Emre Akbaba, Halil Akbunar (Dk. 46 Yalçın Kayan), Emre Mor (Dk. 90+10 Hamza Akman), Ampem (Dk. 90+10 Hüseyin Maldar), Thiam



Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Sonko, Ziya Erdal (Dk. 87 Emirhan Başyiğit), Charisis, Tolga Ciğerci, Moutoussamy, Turgunboev, Bekir Turaç Böke (Dk. 67 Poungouras), Manaj (Dk. 88 Alaaddin Okumuş)



Gol: Dk. 89 Thiam (ikas Eyüpspor)



Kırmızı kartlar: Dk. 10 Radakovic, Dk. 85 Murat Paluli (Net Global Sivasspor)



Sarı kartlar: Dk. 39 Ömer Erdoğan (Teknik direktör), Dk. 84 Ziya Erdal (Net Global Sivasspor), Dk. 45+1 Melih Kabasakal, Dk. 74 Caner Erkin (ikas Eyüpspor)



