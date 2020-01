Sivas kentinin yöneticileri Sivasspor'un şampiyonluğuna inanıyor

Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor'un şampiyonluk yolundaki yürüyüşü, il yöneticilerini de heyecanlandırdı.Gerek iç sahada ve gerekse deplasmanda oynanan karşılaşmalarda kırmızı-beyazlı ekibi yalnız bırakmayan Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, Sivasspor'un şampiyon olması için gereken tüm desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.Vali Salih Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivasspor'un büyüklüğünü bütün takımların kabul ettiğini ve ona göre mücadele ettiğini söyledi.Rakip takımların oyun planlarını kırmızı-beyazlı ekibi oynatmama üzerine kurduklarını aktaran Ayhan, bu durumun da Sivasspor'un işini daha da zorlaştırdığına dikkati çekti.Şampiyonluğun zor ama imkansız olmadığını dile getiren Vali Ayhan, "Futbolcular ve şehir inandı, bunu birlikteliğin bir yansıması olarak görmekteyim." dedi.Ayhan, Sivas ekibinin maç maç yoluna devam ettiğini ve her maçın final havasında olduğuna vurgu yaparak, "Bizim bir eksiğimiz var, kapalı gişe oynamamız lazım. Onu da yaptığımız zaman artık hiçbir mazeretimiz kalmayacak. Biraz daha tedbirli ve dikkatli olmamız, abartı motivasyonumuz olmaması lazım. Çünkü aşırı motivasyon bizi strese sokuyor." diye konuştu.Sivasspor'un başarısının Anadolu'da heyecan oluşturduğuna dikkati çeken Ayhan, "Büyük bir başarı hikayesi. Mütevazi bütçe ve mütevazi oyuncularla yüksek bütçeli takımlara karşı adeta ders verir nitelikte. Burada altyapının da güçlü olması temel felsefelerden bir tanesi. İnşallah bu beraberliğimiz, bu birlikteliğimiz, bu gayretimiz, bu heyecanımız devam ettiği sürece güzel bir sonuç elde edeceğimizi düşünmekteyim." ifadelerini kullandı.Ayhan, taraftarlardan takımlarına her zaman destek olmalarını ve stadyumu doldurmalarını isteyerek, şunları kaydetti:"Hakikaten bir tecrübemiz var, bu tesadüfen bir başarı değil. 2007-2008, 2008-2009 sezonlarını iyi incelemek lazım. Belirli bir noktadan sonra devamını niye getiremedik, neden getiremedik. Dolayısıyla o tecrübemizi de kendimize rehber edinerek bunu nihayetlendirmemiz lazım. O senenin bu sene olacağını, yarım kalan hikayenin artık tamamlanması gerektiğini düşünüyorum. Şampiyon olduğumuz takdirde Sivasspor ciddi bir mesafe katedecek. Daha da kurumsallaşacak, altyapıya daha da güçlü destek verecek. Avrupa kupalarında top koşturan bir takım olma hüviyetinde daha da üst klasmana çıkmış olacak. O senenin bu sene olacağına inanıyorum ama herkesin madden ve manen sahip çıkması lazım. Zoru başardık, çok iyi bir noktaya geldik."Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise Sivasspor'un gerek şampiyonluğa oynadığı 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında, gerekse de bir alt lige düştüğü sezonda heyecan yaşadığını söyledi.Kırmızı-beyazlı ekibin bu sezon çok güzel bir başarı yakaladığını dile getiren Bilgin, "Şehirde müthiş bir birliktelik var. Takımda bir birliktelik var, kardeşilik hukuku en üst seviyede. Yönetimdeki istikrar, teknik heyetteki disiplin ve futbolculardaki inanmışlığın bu başarıyı getirdiğine inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.Bilgin, Sivasspor'un şampiyon olacağına inandığını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:"İnanıyorum ki bu azim, birliktelik ve inanmışlık devam ederse sezon sonunda yarım kalan hikayeyi tamamlayacağız. Şehir takıma inanıyor, gün geçtikçe şampiyonluğa da inanıyor. Şehirden bir beklentim var, özellikle iç sahada takımı yalnız bırakmamaları. Çok güzel bir stadyumumuz var, o stadyumdaki seyirci sayısını daha da artırmamız gerekiyor. Gelen seyircilerin de takıma 12. adam olarak güç vermesini bekliyoruz. Şehrin bu havaya bürünerek özellikle maç günleri takıma destek olmaları gerekiyor. Hedefe adım adım gidiyoruz. Takıma inanıyorum, şampiyonluğa da inanıyorum. Üzerimize düşeni yapacağız, maç maç düşünerek disiplini devam ettireceğiz. Şehre yakışan sonucun da geleceğine inanıyorum."Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken de Sivasspor'un başarısının herkesi gururlandırdığını söyledi."Sivasspor altın çağlarından birini yaşıyor, bence şampiyonluk çağını da yaşıyor." diyen Eken, kırmızı-beyazlı ekibin bu sezon şampiyonluğu yakalamaya çok yakın olduğunu dile getirdi.Eken, şehirde, futbolcularda ve yöneticilerde şampiyonluğa inanmışlığın olduğunu anlatarak, şehrin şampiyonluğu istediğini kaydetti:Sivasspor'un şampiyon olmasının, Sivas'ın adının dünya tarihine yazılması olduğuna dikkati çeken Eken, açıklamasını şöyle sürdürdü:"Bu sezon inşallah valimiz, belediye başkanımız ve diğer sivil toplum kuruluşlarımızla, tüm hemşehrilerimizle birlikte takımımıza sahip çıkarsak, takımımızı yalnız bırakmazsak, maddi ve manevi her türlü yardımda bulunursak inanıyorum ki şampiyonluğa daha yakın olacağız. Olamasak da bu başarımızı Türkiye şu an konuşuyor mu, dünya bizi konuşuyor mu? Bu bile Sivas'ın tanıtımı için çok önemli. Sivasspor'un tanıtımımıza çok katkı sağladığı için, şehrimizin bir markası olduğu için tüm ekibimizle taşın altına gövdemizi koyduk, koymaya devam edeceğiz. Şehirde bir bütünlük oluştu, birliktelik oluştu, bu birlikteliğin ve beraberliğin başka şeylere de örnek olacağına inancım tamdır. Sivasspor'un şampiyonluğa gitmesi için birliğimizi ve beraberliğimizi korumalıyız."Oda olarak Sivasspor için 5 bin 558 bayrak dağıtımı yaptıklarını, takım otobüsünün yenilenmesi için kampanya başlatacaklarını belirten Eken, kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere tüm esnaf ve vatandaşlara kırmızı-beyazlı bayrağı camlarına asmaları çağrısında bulundu.