Sipahi: "Cedi, çoğu takım arkadaşından iyi oynuyor"

Kenan Sipahi, NBA takımlarından Cleveland Cavaliers'ta forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman'ın daha da başarılı olacağına inandığını söyledi.
Cedi'nin bulduğu fırsatı çok iyi değerlendirdiğini anlatan Kenan, şöyle konuştu: "Cedi Osman ve Furkan Korkmaz ile sürekli konuşuyoruz. Furkan'ın şanssız bir sakatlığı oldu. Ondan dönmeye çalışıyor. Cedi ise önemli bir fırsatı çok iyi değerlendirdi. Burada da en iyi yaptığı şey, kısıtlı zamanda çok iyi ve verimli basketbol oynamaktı. NBA'de kendi zamanını kazandı. Bence Cedi'nin daha da fazla oynaması gerekiyor. Çünkü çoğu takım arkadaşından daha iyi oynuyor ve takıma çok daha fazla yarar sağlıyor. Daha da başarılı bir sezon geçireceğine inanıyorum."
NBA'de forma giyme hayalinden bahseden ay-yıldızlı basketbolcu, "Her oyuncunun olduğu gibi benim de NBA'de oynama hayalim var. Bunun peşinden koşacağım. Kendimi geliştirebildiğim kadar geliştireceğim. İnşallah kısmet olur."
diyerek sözlerini tamamladı.