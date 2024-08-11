Sinan Engin: ''Ali Koç, orta saha alacak''

Spor yorumcusu Sinan Engin, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un orta saha transferi yapacağını dile getirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sinan Engin: ''Ali Koç, orta saha alacak''
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11 Ağustos 2024 00:31
Spor yorumcusu Sinan Engin, Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Sinan Engin, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüştüğünü söyleyerek Ali Koç'un orta saha transferi gerçekleştireceğini açıkladı.

Başarılı spor yorumcusu yaptığı açıklamada, "Geçen hafta Ali Koç ile beraberdik. 'Bir tane orta saha alacağız' dedi." şeklinde konuştu.

Bu söylemler Fenerbahçe taraftarında büyük heyecan yarattı. 

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