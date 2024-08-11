Sinan Engin: ''Ali Koç, orta saha alacak''

Spor yorumcusu Sinan Engin, Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu.
Sinan Engin, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüştüğünü söyleyerek Ali Koç'un orta saha transferi gerçekleştireceğini açıkladı.
Başarılı spor yorumcusu yaptığı açıklamada, "Geçen hafta Ali Koç ile beraberdik. 'Bir tane orta saha alacağız' dedi." şeklinde konuştu.
Bu söylemler Fenerbahçe taraftarında büyük heyecan yarattı.
Sinan Engin, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüştüğünü söyleyerek Ali Koç'un orta saha transferi gerçekleştireceğini açıkladı.
Başarılı spor yorumcusu yaptığı açıklamada, "Geçen hafta Ali Koç ile beraberdik. 'Bir tane orta saha alacağız' dedi." şeklinde konuştu.
Bu söylemler Fenerbahçe taraftarında büyük heyecan yarattı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU