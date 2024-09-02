Simon Banza, Trabzonspor'da!

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, prensip olarak anlaşmaya vardığı Simon Banza ile resmi sözleşmeyi imzaladı. Bordo-mavililer, Banza'ya Braga'dan kiralık olarak transfer etti.

Haber; Sporx.com
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Simon Banza, Trabzonspor'da!
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02 Eylül 2024 17:39
Trabzonspor, merakla beklenen forvet transferinde mutlu sona ulaştı.

Bordo-mavililer, geçtiğimiz günlerde Braga forması giyen Simon Banza ile prensipte anlaşmaya varmış ve oyuncuyu sözleşmeyi imzalamak için İstanbul'a davet etmişti.

İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda oyuncu ile nihai anlaşmaya varan Trabzonspor, 28 yaşındaki golcü ile kiralık resmi sözleşmeyi imzaladı.

Bonservisi Braga'da bulunan Banza'nın Portekiz ekibiyle sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. 28 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.

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