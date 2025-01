Brooklyn Nets guardı Ben Simmons, Philadelphia 76ers taraftarlarının "kıymetini yeterince bilemediğini" itiraf etti.



Simmons'ın Philadelphia'daki zamanı 2022'de tartışmalı ve çekişmeli şartlarda sona ermiş olsa da, Nets forveti, 'The Young Man and the Three' podcast'inde Sixers taraftarlarını halen sevgiyle andığını söyledi:



"Taraftarların kıymetini yeterince bilemedim. Philadelphia taraftarları inanılmaz. Yuhalasınlar ya da yuhalamasınlar, her zaman iyi bir taraftar kitlesine sahip bir takımda oynamak istersiniz. Taraftarların değer vermesi güzel bir şeydir. Arenanın dolu olmasını da istersiniz.



Bundan dolayı Philadelphia'da bu deneyimi yaşayabilmiş olmak harikaydı. Philly gibi bir şehirde tecrübe kazandığım ve takımlarında oynamanın nasıl bir şey olduğunu bildiğim için oldukça minnettarım. Philly'de kazanmak farklıdır. Başka yere benzemez."



28 yaşındaki Simmons, kariyerinin ilk altı sezonunu Sixers'ta geçirmiş ve bu süreçte takımın yıldız pivotu Joel Embiid ile birlikte sürekli playofflara katılırken, üç kez de All-Star seçilmişti.



Ancak Avustralyalı oyuncu Philadelphia'dan zorla ayrıldığından beri işler pek iyi gitmemiş, büyük ölçüde sakatlıklar yüzünden son dört sezonda yalnızca 87 maç oynayabilmişti.