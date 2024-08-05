Silver: "NBA, Avrupa'da bir turnuva veya lig kurmaya bakıyor"

NBA başkanı Adam Silver, NBA'in Avrupa'da yeni bir turnuva veya lig kurma konusu üzerine araştırma yaptığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Silver: 'NBA, Avrupa'da bir turnuva veya lig kurmaya bakıyor'
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05 Ağustos 2024 14:54
NBA başkanı Adam Silver, NBA'in Avrupa'da yeni bir turnuva veya lig kurma konusu üzerine araştırma yaptığını açıkladı.

Silver, Associated Press'ten Tim Reynolds'a yaptığı açıklamada, NBA'in Avrupa'da her yıl düzenlenecek bir turnuva veya yeni bir lig kurma olasılığını araştırdığını belirtti:

"Kesin bir karar almadık. Burada muazzam bir fırsat olduğuna inancım tam. Kısa vadede bir lig yapısını dönüştüreceğimiz bir konu yok. Ancak bana kalırsa, takım sahiplerimiz global basketbola ek yatırım yapma konusunda oldukça iştahlılar."

Silver, FIBA ile şu anki görüşmelerin ligin yeni medya hakları nedeniyle "çok daha ciddi" olduğunu da sözlerine ekledi.

Silver son olarak, potansiyel yeni bir turnuvanın mevcut Avrupa basketbol düzeninin yerini almayacağını, "Burada ne yaparsak yapalım, asıl önemli olan noktanın bunun Avrupa basketbol yapısına katkı sağlaması olduğunu düşünüyorum." ifadeleriyle dile getirdi.

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