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Sıfırdan zirveye; Gary Medel...

Sezon başında adaptasyon ve kilo sorunu yaşayan Gary Medel çalışmalarının karşılığını aldı, formayı kaptı. Özel olarak fitness çalışmaları yapan ve koşu programları uygulayan Şilili oyuncunun haftanın 7 gününü sporla geçirdiği ortaya çıktı.

Kaynak: Milliyet
Sıfırdan zirveye; Gary Medel...
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28 Şubat 2018 09:30
Beşiktaş'ın Fenerbahçe galibiyeti sonrası ön plana çıkan isimlerden Gary Medel, ortaya koyduğu performansla herkesin takdirini topluyor.

Sezon başında Inter'den transfer edilen ve ilk etapta adaptasyon sıkıntısı çeken Şilili orta saha hem İstanbul'a alıştı hem de takım içerisindeki düzenini oturttu. Spor salonunun en çalışkan isimlerinden olduğu belirtilen Medel, ayrıca özel hoca eşliğinde de tesisler dışında çalışmaya devam ediyor.

Fiziksel anlamda her gün çalışmalar yapan tecrübeli futbolcunun özellikle kondisyon anlamında çok güçlü olduğu ifade edildi. Takım içerisinde de oldukça iyi bir noktaya ulaşan 31 yaşındaki oyuncu, şu an itibariyle 6 kilo vermiş durumda. Özel olarak fitness çalışmaları yapan, koşu programları uygulayan, vücut ölçülerini sürekli rapor halinde alan Medel neredeyse haftanın 7 gününü sporla geçiriyor. İzin gününde dahi program yaptığı kaydedilen Medel'in spora yatkın bir yapısı olduğu ve çok güçlü olduğu aktarıldı.

İlk 11'de adeta joker gibi olan Medel, stoper ve ön libero bölgelerinde Teknik Direktör Şenol Güneş'in en güvendiği isimlerden biri haline geldi. Ayrıca lider karakteriyle takımın içinde hemen sivrilen Şilili futbolcu, takım arkadaşlarıyla da çok iyi bir ortam yakaladı.



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