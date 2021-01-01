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Shaq, Pippen'ın iddiası için: "Phil, kesinlikle ırkçı değil"

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, eski koçu Phil Jackson'ın "kesinlikle ırkçı olmadığını" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Shaquille O'Neal, eski koçu Phil Jackson'ın "kesinlikle ırkçı olmadığını" söyledi.

Los Angeles Lakers efsanesi Shaq, FanSided'den Mark Carman ile yaptığı bir röportajda, yakın zamanda The Dan Patrick Show'a çıkan ve eski Lakers ve Chicago Bulls başantrenörü Phil Jackson'ı ırkçı olarak nitelendiren efsane oyuncu Scottie Pippen'ın ifadeleri hakkında düşüncelerini şu şekilde aktardı:

"Başkalarının münakaşasına karışmak istemem ama Phil kesinlikle ırkçı biri değil. Charles Barkley hakkında söyledikleri çok mantıklıydı ama sanırım yakın zamanda yeni bir içkisi ve kitabı çıkacaktı. Belki de bunların hepsi pazarlama amaçlıdır."

"The Dan Patrick Show"a verdiği röportajda Pippen, Jackson'ın 1994'deki bir playoff maçının son anlarında Toni Kukoc için bir hücum seti hazırlarken, bu kararı 'ırksal sebeplerle' aldığını söylemişti.


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