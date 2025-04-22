2024-25 sezonunun MVP favorilerinden biri haline gelen Oklahoma City Thunder süperstarı Shai Gilgeous-Alexander, NBA kariyerinin başlarında yaptığı cesur çıkışıyla yeniden gündemde.



Detroit Pistons guardı Dennis Schröder, Sportsnet'e verdiği röportajda 2019'daki Paul George takası sonrası Shai'nin Oklahoma City Thunder'a katıldığında şu ifadeyi kullandığını açıkladı:

"Beni neden Paul George için takas ettiler anlamıyorum. Benden iyi değil."



O dönemde Paul George, sezonu 28 sayı, 8.2 ribaund, 4.1 asist ve 2.2 top çalma ortalamalarıyla tamamlamış; All-NBA Birinci Takımı'na seçilmiş ve MVP oylamasında üçüncü olmuştu.



Ancak aradan geçen altı yılın ardından Gilgeous-Alexander, bu sezon 32.7 sayı, 6.4 asist, 5.0 ribaund ve 1.7 top çalma ortalamaları yakalayarak bu iddiasını doğruladı. %51.7 saha içi isabet oranıyla oynayan yıldız oyuncu, bu istatistiklerle Michael Jordan ve James Harden ile birlikte tarihte özel bir kategoriye girerek adını yazdırdı.



Thunder koçu Mark Daigneault, Shai'nin patlama noktasının 2020'deki NBA Bubble döneminde antrenmanlar sırasında ortaya çıktığını, "Top elindeyken daha önce görmediğimiz bir seviyeye çıktığını o zaman fark ettik." ifadeleriyle belirtmişti.



