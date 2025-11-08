Sevilla, Ruben Vargas ile Osasuna'yı devirdi!

İspanya La Liga'nın 12. hafta maçında Sevilla ile Osasuna karşı karşıya geldi.
Roman Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Sevilla, 1-0'lık skorla kazandı.
Sevilla'ya galibiyeti getiren golü dakika 51'de penaltıdan Ruben Vargas kaydetti.
Sevilla'da mücadeleye ilk 11 başlayan Batista Mendy ve Marcao 90 dakika sahada kaldı.
Osasuna'da Valentin Rosier sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.
Sevilla, bu galibiyetin ardından 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi.
Öte yandan mağlubiyet alan Osasuna'nın galibiyet hasreti 4 maça çıktı.
Bu sonucun ardından Sevilla, puanını 16'ya yükseltti. Osasuna, 11 puanda kaldı.
Milli aranın ardından Sevilla, Espanyol deplasmanına gidecek. Osasuna, Real Sociedad'ı ağırlayacak.
