08 Kasım
Antalyaspor-Beşiktaş
1-3
08 Kasım
Gaziantep FK-Rizespor
2-2
08 Kasım
Girona-Alaves
1-0
08 Kasım
Fortuna Sittard-SC Heerenveen
0-021'
08 Kasım
FC Volendam-NAC Breda
2-179'
08 Kasım
Excelsior-Heracles
1-2
08 Kasım
AS Monaco-Lens
23:05
08 Kasım
Le Havre-Nantes
0-163'
08 Kasım
Marsilya-Brest
3-0
08 Kasım
Parma -AC Milan
22:45
08 Kasım
Juventus-Torino
0-0
08 Kasım
Lecce-Verona
0-0
08 Kasım
Como-Cagliari
0-0
08 Kasım
Espanyol-Villarreal
23:00
08 Kasım
Atletico Madrid-Levante
3-290'
08 Kasım
Sevilla-Osasuna
1-0
08 Kasım
Sunderland-Arsenal
1-284'
08 Kasım
Chelsea-Wolves
23:00
08 Kasım
Trabzonspor-Alanyaspor
1-1
08 Kasım
West Ham United-Burnley
3-2
08 Kasım
Everton-Fulham
2-0
08 Kasım
Tottenham-M. United
2-2
08 Kasım
Mönchengladbach-FC Köln
3-190'
08 Kasım
Union Berlin-Bayern Munih
2-2
08 Kasım
Hoffenheim-RB Leipzig
3-1
08 Kasım
Hamburger SV-B. Dortmund
1-1
08 Kasım
Leverkusen-FC Heidenheim
6-0
08 Kasım
Amed Sportif-Hatayspor
2-1
08 Kasım
Sakaryaspor-Serik Belediyespor
2-3
08 Kasım
Sivasspor-Manisa FK
3-2
08 Kasım
Bandırmaspor-Boluspor
1-0
08 Kasım
Kasımpaşa-Göztepe
0-2
08 Kasım
PEC Zwolle-S. Rotterdam
23:00

Sevilla, Ruben Vargas ile Osasuna'yı devirdi!

İspanya La Liga'nın 12. hafta maçında Sevilla, sahasında Osasuna'yı 1-0 mağlup etti.

calendar 08 Kasım 2025 20:17 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2025 20:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Sevilla, Ruben Vargas ile Osasuna'yı devirdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İspanya La Liga'nın 12. hafta maçında Sevilla ile Osasuna karşı karşıya geldi.

Roman Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Sevilla, 1-0'lık skorla kazandı.

Sevilla'ya galibiyeti getiren golü dakika 51'de penaltıdan Ruben Vargas kaydetti.

Sevilla'da mücadeleye ilk 11 başlayan Batista Mendy ve Marcao 90 dakika sahada kaldı. 

Osasuna'da Valentin Rosier sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.

Sevilla, bu galibiyetin ardından 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Öte yandan mağlubiyet alan Osasuna'nın galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Bu sonucun ardından Sevilla, puanını 16'ya yükseltti. Osasuna, 11 puanda kaldı.

Milli aranın ardından Sevilla, Espanyol deplasmanına gidecek. Osasuna, Real Sociedad'ı ağırlayacak.


SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
5 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
12 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
13 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
14 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.