İspanya La Liga'nın 14. haftasında Real Sociedad ile Sevilla karşı karşıya geldi. Reale Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Sociedad, 2-1'lik skorla kazandı.
Sociedad, 3. dakikada Dmitrovic (KK) ve 22. dakikada Umar Sadiq'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
Sevilla, 60. dakikada Youssef En Nesyri'nin golüyle farkı 1'e indirdi.
Konuk ekipte Sergio Ramos ile Jesus Navas, 88. dakikada kırmızı kart görerek takımlarını 9 kişi bıraktı.
Sociedad, ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı ve 25 puana yükseldi. Sevilla'nın ise galibiyet hasreti 7 maça çıktı ve 12 puanda kaldı.
Sociedad, gelecek hafta bir diğer Bask ekibi Osasuna'ya konuk olacak. Sevilla ise sahasında Villarreal'i ağırlayacak.
Sociedad, 3. dakikada Dmitrovic (KK) ve 22. dakikada Umar Sadiq'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
Sevilla, 60. dakikada Youssef En Nesyri'nin golüyle farkı 1'e indirdi.
Konuk ekipte Sergio Ramos ile Jesus Navas, 88. dakikada kırmızı kart görerek takımlarını 9 kişi bıraktı.
Sociedad, ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı ve 25 puana yükseldi. Sevilla'nın ise galibiyet hasreti 7 maça çıktı ve 12 puanda kaldı.
Sociedad, gelecek hafta bir diğer Bask ekibi Osasuna'ya konuk olacak. Sevilla ise sahasında Villarreal'i ağırlayacak.
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