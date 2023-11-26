Sevilla 9 kişi kaldı, Sociedad kazandı

Sociedad, Sevilla'nın 9 kişi kaldığı maçta 2-1 kazandı ve ligde üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Sevilla 9 kişi kaldı, Sociedad kazandı
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26 Kasım 2023 20:45
İspanya La Liga'nın 14. haftasında Real Sociedad ile Sevilla karşı karşıya geldi. Reale Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Sociedad, 2-1'lik skorla kazandı.

Sociedad, 3. dakikada Dmitrovic (KK) ve 22. dakikada Umar Sadiq'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Sevilla, 60. dakikada Youssef En Nesyri'nin golüyle farkı 1'e indirdi.

Konuk ekipte Sergio Ramos ile Jesus Navas, 88. dakikada kırmızı kart görerek takımlarını 9 kişi bıraktı.

Sociedad, ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı ve 25 puana yükseldi. Sevilla'nın ise galibiyet hasreti 7 maça çıktı ve 12 puanda kaldı.

Sociedad, gelecek hafta bir diğer Bask ekibi Osasuna'ya konuk olacak. Sevilla ise sahasında Villarreal'i ağırlayacak.

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