Sertaç Şanlı: 'Fikstürümüz çok zor ama biz işimizi yapacağız'

Fenerbahçe Beko'nun milli yıldızı Sertaç Şanlı, ASVEL galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.



Sertaç'ın açıklamaları şu şekilde;



" Zor bir maç oldu ki zor olacağını biliyorduk. Asvel fizik gücü yüksek bir takım. Özellikle kendi sahasında taraftarıyla birlikte fiziksel özelliği ortaya koyuyorlar. Geriye düştüğümüz bölümde iyi reaksiyon verdik. Son bölümde hem tecrübemizi ortaya koyarak hem de daha akıllı oynayarak güzel bir deplasman galibiyeti aldık. Önümüzdeki hafta da inşallah bu şekilde devam ederiz. Seyahat ettikçe tabii alışıyorsunuz. Bütün sezon boyunca bu yoğun fikstür var. Biz işimizi yapacağız. Sahaya çıkarak mücadelemizi vereceğiz. Böyle mücadele ettiğimiz sürece galibiyetler de gelecektir."