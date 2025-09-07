07 Eylül
Gürcistan-Bulgaristan
3-0
07 Eylül
Litvanya-Hollanda
2-379'
07 Eylül
Kuzey Makedonya-Linheştayn
3-076'
07 Eylül
Lüksemburg-Slovakya
21:45
07 Eylül
Almanya-Kuzey İrlanda
21:45
07 Eylül
Türkiye-İspanya
21:45
07 Eylül
Polonya-Finlandiya
21:45
07 Eylül
Belçika-Kazakistan
21:45
07 Eylül
Orta Afrika Cumhuriyeti-Komor Adl.
0-277'
06 Eylül
Reading-Northampton Town
0-0ERT
06 Eylül
Stevenage-Barnsley
0-0ERT
07 Eylül
AD Ceuta FC-SD Huesca
2-1
07 Eylül
Burgos CF-Las Palmas
0-0
07 Eylül
Real Sociedad B-Cadiz
3-3
07 Eylül
Almeria-Racing Santander
2-0DA
07 Eylül
Somaspor-Mardin 1969 Spor
0-4
07 Eylül
1461 Trabzon-Kahramanmaras Istiklalspor
2-0
07 Eylül
Mus Spor-Ankara Demirspor
1-1
07 Eylül
Yeni Malatyaspor-Belediye Derincespor
1-4
07 Eylül
Kastamonuspor-Bucaspor 1928
2-0
07 Eylül
Adanaspor-Menemen Bld.
0-5
07 Eylül
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Adana 01 FK
0-0
07 Eylül
Arnavutköy Belediyespor-Aksarayspor
1-1
07 Eylül
Altınordu-24 Erzincanspor
0-1
07 Eylül
Aliağa Futbol-Fethiyespor
3-0
07 Eylül
Ankara Keçiörengücü-Elazığspor
19:00
07 Eylül
Batman Petrolspor-İskenderunspor
19:00
07 Eylül
Karacabey Belediyespor-Erbaaspor
19:00
07 Eylül
Karaman FK-İnegölspor
19:00
07 Eylül
Şanlıurfaspor-Kepezspor
19:00
07 Eylül
Isparta 32 SK-Kırklarelispor
19:00
07 Eylül
Yeni Mersin İdmanyurdu-Bursaspor
19:00

Sertaç Komsuoğlu'ndan Ali Koç'a destek!

Ali Koç'un "Çıban başları ezilecek" sözleri sonrası Sertaç Komsuoğlu, camiaya birlik çağrısı yaparak "Fenerbahçe birdir, dokunmak isteyeni hep birlikte yıkarız" dedi.

calendar 07 Eylül 2025 20:31
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Sertaç Komsuoğlu'ndan Ali Koç'a destek!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Çıban başları ezilecek" sözleri camiada geniş yankı uyandırırken, Yönetici Sertaç Komsuoğlu da açıklamalarda bulundu. 

ALİ KOÇ: "BÖYLE GİDEMEZ"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeniden seçilmeleri halinde kulüp içerisindeki huzursuzluk çıkaran odaklara sert mesaj verdi:



"Eğer yeniden seçilirsek çıban başları ezilecek, bu böyle gidemez! 3 Temmuz'da kulübe etmediği kötülüğü bırakmayanlar bugün camiaya yön vermeye çalışıyor."

KOMSUOĞLU'NDAN DESTEK

Başkan Koç'un sözlerine destek veren Fenerbahçe Yöneticisi Sertaç Komsuoğlu, camiaya birlik çağrısı yaptı:

"Başkanımızın bugün söylediği 'Çıban başları ezilecek' sözü, camiamız için bir çağrıdır. 3 Temmuz'dan bu yana 'böl, parçala, yönet' stratejisiyle Fenerbahçe'yi karıştırmak isteyen odaklara karşı tek ses olmalıyız. Görüşlerimiz farklı olabilir. Fenerbahçe birdir! Ona dokunmaya kalkanı da, dokunmak isteyeni de hep birlikte yıkarız, yıkacağız. İyi ki Fenerbahçeliyiz…" 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.