Serkan Özbalta: ''Çok ciddi reaksiyon gösterdik''

Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Bodrum FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Serkan Özbalta: ''Çok ciddi reaksiyon gösterdik''
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24 Şubat 2024 20:15
Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Bodrum FK'yi 2-1 mağlup eden Ahlatcı Çorum FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, kazanmaları gereken bir maçı kazandıklarını söyledi.

Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Çorum FK'nin ligde kalıcı olması gerektiğini, bu nedenle lig sıralamasındaki üst gruptan kopmamak için hedefler belirlediklerini bildirdi.

Lig sıralamasındaki orta hattan yukarı çıkmak adına önemli bir 3 puan elde ettiklerini dile getiren Özbalta, "Yarınki maçlara da baktığımızda belki de play-off hattında kalabileceğimiz bir müsabaka oynadık. Maç bizim için de rakip takım için de önemliydi." dedi.

Bodrum FK'nin kolay gol yemeyen, mücadele gücü yüksek bir takım olduğuna dikkati çeken Özbalta, rakibin özelliklerini analiz edip, 5 gün boyunca çalıştıklarını aktardı.

Özbalta, "Aslında baktığınızda işler çok iyi gidiyordu. Sadece bir duran topta yediğimiz bir gol ve ardından gelen reaksiyon, ikinci yarı inanılmaz git gelli bir müsabaka. Rakip takım moral üstünlüğünü aldığında rakibin gardının düştüğü noktaları da kollayabilen bir takım. Oralarda çok şükür oyuncular çok ciddi bir reaksiyon gösterdi. Gole müsaade etmediler." diye konuştu.

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